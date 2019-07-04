女生5大低價精選淘寶店舖 $100內成套配搭無難度

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一到夏天，除咗諗起陽光與海灘之外，新一季入手一批新既衫都好重要！但出到街，閒閒哋一件衫都要百幾二百蚊，對於一邊想要存錢但又想買新衫嘅小資女黎講，淘寶係最佳選擇啦！由小學姐帶你地去淘靚衫去渡過呢個夏天啦！

商店1

RENA小舖 (四個金皇冠)

佢係今日介紹嘅淘寶店中價錢較平既，冇模特兒示範穿着，但全部都係實物拍攝，拍得都算清楚，仲可以見到衣物嘅質料，部份連身裙仲唔超過$39人民幣𠻹啊！仲要兩件包內陸郵添。 (香港運費另計)

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RENA清新氣質白色短款娃娃衫¥36 +百搭復古高腰休閒格仔短褲 ¥39.9 (S-M碼)

想要100人民幣內買到成套不是夢！上身再加下身100人民幣仲有找啊

呢間最大既好處就係成身配搭唔使自己諗，佢好多時都一套套配好曬，分開拍都可以加，着悶咗條格仔褲，咪襯翻一條牛仔褲，一樣好睇!

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RENA夏日小花朵吊帶連衣裙 ¥34 +抽繩長袖針織防曬衫 ¥37

呢條藍色連身裙修腰修身不單止，而且花紋仲有顯瘦既視覺效果𠻹！貼身嘅平口設計帶比人一種法式浪漫，再加對白祙同白皮鞋感覺又會變咗韓風，可以話係形像百變！

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+ 4 + 3 + 2

商店2

小女王韓國女裝 (四個藍皇冠)

呢一間連身裙較多價錢亦都唔貴，適合偏向girly嘅學妹。

而且有好多碎花items，今季大熱啊！

佢全部商品既圖片都有排過版，清晰又統一，好易睇得明！

收藏店舖可以享有$3人民幣優惠券！

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高腰A字裙波點雪紡半身裙 ¥39.9

夏天點少得顏色鮮豔既單品呢？檸檬黃再加上白色樹葉圖案，為你成身嘅打扮增添不少夏日氣息。上身襯番普通T-shirt, 又或者係冷線質料嘅衫都可以，不過最好就淨色為主啦！

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法式洋氣雪紡連衣裙 ¥59

想做夏日女神，點少得一條全白色嘅連身裙，仲要做埋V領設計，令到個人氣質大增，仙氣不斷！

配搭返一條頸鏈同埋幼身手錶，想唔女神都幾難啊！

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商店3

Thank You黃不煩 (2個金黃冠)

呢間雖然無外景影個d咁靚，不過佢啲相贏就贏在整齊，都算靚靚囝囝咁，小學姐買過一次，

相片同實物都冇咩出入，價格最低由29人民幣到69人民幣都有，偏韓風嘅學妹們應該會鍾意！

關注店舖仲可以領取$3人民幣

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黃氣質印花短袖T恤 ¥29.9

趣味圖案嘅T恤都只係$30人民幣 如果你有特別嘅下半身款，買一件T-shirt返嚟襯都係不錯既選擇。

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壓褶設計格仔裙+學院風可拆卸蝴蝶結襯衣¥55 (S-M)

呢一個款係套裝嚟，只係55人民幣咋 仲要係復古嘅格仔花紋

就算分開來單襯都係超級抵買啊！恤衫仲可以開樓當外套着𠻹

再孭返一個白色帆布袋同一頂cap帽，就行得啦!

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商店4

MIXDEMIND 覓定

佢地影既相全部都外景拍攝，對比好多淘寶店佢呢間啲相已經贏咗好多，周不時會見到佢外景喺香港拍攝，而且佢多數會搭晒一套套，好有個性，偏向休閒風同中性嘅學妹們留意啦！滿99減¥5，滿199減¥10！

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法式兩件套氣質百褶裙套裝 ¥99.99

呢一個套裝款嘅裝飾元素非常之優雅大體，復古氣質不斷，裙款係A字型嘅百褶裙，非常顯大腿線條。而且佢嘅鈕扣係不同款式嘅金屬鈕嚟㗎，簡約得來又有個性，襯對皮鞋仔都好靚！

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條紋t恤短袖上衣 ¥69.99

呢一款係小短款會露肚臍，着返高腰嘅褲仔就可以啦。版型係普通T恤款，所以個個都會啱着，而且佢最值得推介嘅就係佢唔會咁容易皺，啱晒小學姐呢個懶人!

休閒款式當然要襯返褲仔啦，其實襯條白色雪紡短褲都幾靚㗎，又或者想做女神風就白色長裙啦!

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+ 3 + 2

商店5

fromlala瘦竹竿 (2個金黃冠)

店舖全部都係佢地自己實拍㗎，而且都拍得好清楚，細緻位都影得好仔細，尺寸表同近圖都有！價格平均¥49到¥79左右, 風格由學生妹妹到翻工OL都適合。

滿199仲減¥10，最高滿299減¥20！

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清新小雛菊半身短裙 ¥59.46

夏天出街緊係要同閨蜜一齊出去影相，點可以少得閨蜜裝！一人買一個顏色，上身再襯唔同顏色嘅T恤，兩個拖住手喺公園到影返一輯相，今次真係同陽光玩遊戲啦！

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+ 3 + 2

夏季修身褶皺感短袖上衣 ¥55.33

呢一款放靚嘅碎花比較甜美斯文，最適合啲白白淨淨嘅女仔，再扎番一條辮，

夾番一個珍珠夾，無論你下身襯啲乜嘢，碎花上身已經將你嘅甜美氣息顯現出來，再喺Cafe配番杯咖啡影相，Chill !

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當然啦各位精明嘅學妹們，買淘寶之前一定要睇吓鋪頭嘅銷售量同埋買家評價先好入手啊，唔係嘅話買咗伏野就唔好啦！

淘寶小貼士：領券入門版

其實天貓有好多商品都可以領內部優惠券，不過需要用到微信查詢先領取到，對於淘寶領券入門班既學妹們，今次介紹一個簡單嘅領券方法！(注意並不是每間都可以領喔)

先將寶貝加入購物車後，你會見到右上的領券字眼，撳完會有領券顯示，唔理三七二十一拎咗先算，記住領券只可以領取一次，結帳嘅時候就見到減咗嘅金額㗎啦！

想知道進階版嘅話記住留意下一篇網購攻略！

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)