夏天熱辣辣 5樣打卡必備的海灘用品

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「 熱辣辣熱辣熱辣辣，好熱好熱」夏日炎炎，又來到玩水的季節。相信大家都很喜歡與陽光玩遊戲，你又準備好投入陽光與海灘的懷抱嗎？我們經常也會在Instagram上看到很多吸睛的戲水照片，其實很多戲水照片道具也能在淘寶尋找到，現在由我為大家介紹一下，五樣打卡必備的海灘用品吧。

1. 沙灘帽 ¥25

踏進夏天，太陽帽可以說是不可或缺的元素。穿上度假的穿搭，再配上了這個充滿度假風情的海灘草帽，特別寫意。享受海風，靜靜聽著海浪聲，可以趕走工作和生活上帶來的不快。這頂白色草帽設計簡約，帽型挺立，感覺時尚優雅。

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+ 3 + 2

2. 草編可愛風手袋 ¥89起

第二推薦的是這款草編的手袋，近來也十分流行這種草編的小袋子，特別之處是淺色草編配上棕色皮料，感覺會比較清新可愛。而這款更設有大容量和小容量的款式，以及可調節的肩帶，適合不同需要的客人。我推薦這款的原因是這店的草編比較柔軟，不會勾到衣服。

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+ 5 + 4 + 3

3. 手機防水袋 領券價¥8.8起

第三樣必備的物品當然是手機防水袋，相信現在這個科技社會，分分秒秒也黏著電話。突然想post個ig story又怕電話沾濕了，現在不用怕了。因為有這個手機防水袋，可以讓我們一邊玩水，一邊拍照。不知道大家有無試過用一些差劣的防水袋，會入水或者很難感應到。這個防水袋防水性特強，亦有高觸感，更有測試證明它的防水性，比其他店更加可靠。

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4. 巨形水泡 ¥20起

第四種推介的是巨形水泡，這店有很多不同款式的水泡可供選擇。經典款式當然有獨角獸，這款的特別之處在於透明彩閃部分，在陽光照射顯得格外閃耀及注目。隨在海浪漂浮，十分寫意。

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5. 圓形沙灘蓆 ¥32起

最後一樣海灘必備用品是沙灘蓆，大家多數在沙灘只看到長方形的沙灘蓆，很少會看見這種圓形的沙灘蓆。當大家玩水玩得累了，可以在這圓形的沙灘蓆稍作休息，曬曬太陽，更可在這蓆上拍下很歎的照片。

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+ 3 + 2

大家快啲上淘寶買晒打卡必備嘅用品，約你地啲朋友到海灘打卡吧！

(產品資料以最新官方發佈為準)