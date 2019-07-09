$100內成套配搭無難度 5間低價精選淘寶店舖（2）

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上一次係5間低價精選淘寶店舖(1)已經分別同大家介紹左5間精選，伹小學姐知道5間根本滿足唔到學妹們，所以今日就再同大家介紹多5間啦！未睇第1集個5間既學妹們，就快點去翻睇啦！睇到最後仲有小學姐既小貼士啊。

商店1

陸小團團 imimtuan (4個金皇冠)

呢一間店舖相信大家第一眼都會同小學姐有共同感覺，嘩好文青好可愛啊。無錯，當初小學姐都係咁樣被吸引，佢地店舖全搵模特兒出外景拍攝，睇得出好用心，小學姐買過幾次，實物同照片差別不多，發貨速度都好快。今次小學姐選左2款基本款，係佢地既熱賣款，其實佢地仲有好多好特別既花裙等等，不妨禁入去望下。

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陸小團團 2019薄款針織衫女復古洋氣遮陽空調開衫簡約甜美上衣夏 領券價¥44.9

一到夏天聽到針織衫就會覺得好熱，但係又唔想着普通嘅T恤咁無聊，呢件就合曬小學姐心意，透氣針織既面料，夏天唔會覺得悶熱，而且款式百搭得黎又簡單，著多幾年都無問題！就算係小清新既學妹又咁即係返緊工既學妹都好，只要下身加點心思，就可以著出不同效果啦！

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+ 3 + 2

陸小團團 法式氣質顯瘦連衣裙女甜美鉤花兩件套裙子 領券價¥83.2

小學姐都有幾日係會特別懶惰，所以會特別想著連身裙一件頭就算，但係始終連身裙既韓風同hea只係一線之差，往往要係妝容或者飾品上花點心思。所以選擇連身裙時小學姐會選有花紋又或者特別既布料，呢種蕾絲布就一定實無死，再講年年夏天一定會有白色蕾絲單品，長期流行！任何一個學妹著上去一定會顯得更加溫柔，再襯翻個斜背包，咩飾品都唔洗就已經足夠了

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商店2

elina sea 最小的海 (4個金皇冠)

今日介紹既都係有信心保證的店舖，呢一間雖然價錢唔算好平，但係對於款式同質料來講呢個價錢算係比較公道。小學姐之所以俾佢吸引到，完全係因為佢既排版同配色好靚，冇錯小學姐就係咁膚淺，但係一間咁有誠意，咁用心去製作嘅淘寶店，小學姐係非常欣賞的。而且佢袋鞋飾物乜都有，隨時一個唔小心加入晒購物車都唔出奇。

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最小的海 甜美溫柔純色V領輕薄長袖防曬套頭上衣襯衫 領券價¥54.9

小學姐覺得就算係夏天都可以着恤衫，只要將個袖口卷上去變咗中袖，就會有少少隨性感覺，再加返一條闊腳牛仔褲，做翻個有種成熟少少嘅中性文青。當然佢個V字為在配返一條幼身頸鏈，突出個鎖骨位，帶點小性感添！

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+ 3 + 2

最小的海 夏季休閒風純色氣質高腰百搭直筒西裝褲 領券價¥64.9

今年韓國最流行嘅闊腳褲就係要去到腳眼位咁長，當然如果學妹們有一對比較厚底嘅波鞋會更加好睇。闊腳褲唔使多講，近幾年都非常之流行，對於下身肥胖嘅學妹們闊腿褲係最好嘅選擇，而長度方面長到落腳眼位可以令到隻腳更加修長同埋直身！呢種西裝褲最好配返件恤衫或者我之前介紹嘅針織短袖都可以架！

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商店3

Muzly 韓系女裝 (1個金皇冠)

呢間係今日介紹中最平嘅一間，雖然佢唔係實拍，但係都不妨可以睇吓人哋買完嘅評價，有啲人會放返件衫嘅實物相係留言到，有好平差評自己衡量啦，不過所有商品都有晒尺寸表所以可以跟返尺寸表去度返自己個身型，小學姐買過1次，都同相差不多既，唯一要讚佢嘅就係賣家好有效率！

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韓國簡約復古工裝風小眾西裝領中長款雙排扣繫帶短袖連衣裙 ¥55

近年都比較興起呢種成熟女性風，西裝領嘅連身裙，俾人感覺就係好似職場上嘅女強人一樣，簡單快捷俐落，全部都係呢條裙都體現到出嚟。而且腰帶喺正胸下方，靜悄悄地升左一cup都無人知。但係呢啲風格又唔一定要着高踭鞋，其實一對slippers 都可以着到休閒既風格。

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+ 2

韓國chic甜美減齡復古小碎花小格子女生收腰繫帶雪紡短袖連衣裙夏 ¥49.8

小學姐自己都有入手呢一條連身裙，所以一定要同各位學妹介紹。首先好鍾意佢呢個碎花，就算望耐左都唔會覺得好老土，俾人一種小清新嘅感覺。而佢嘅中袖設計係我最鍾意嘅，可以遮曬小學姐既麒麟臂，而且佢嘅腰線位比較高腰，撫平左我嘅肚腩，側面既視覺效果100分，所以可以話呢一條新裙係超級顯瘦！我多數會配翻一對白色帆布鞋同布袋，將成條裙嘅感覺變得無咁隆重。

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商店4

馨帮帮sinbounboun (5個金皇冠)

呢一間鋪頭係成日令到我發現有好多唔同風格同埋着法嘅淘寶店，佢哋非常拿手配搭，而且款式都好特別，偏向韓國中性型格風。小學姐要讚一讚佢哋嘅就係佢哋嘅包裝全部都係佢哋自己設計嘅，所以你會覺得好似真係買緊佢哋自家品牌咁樣，當然係唔係就自己諗啦！依家佢哋有得領券，最高買滿309人民幣可以減30蚊架！

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馨幫幫 夏季百搭韓版顯瘦寬鬆高腰牛仔短褲 領券價¥44.9 (size S-XL)

小學姐成日覺得牛仔褲好難買，特別係要喺淘寶買牛仔褲，真係有陣時要中伏中好多次先會有一條啱自己心水，但係呢條高腰牛仔褲我諗就一定無問題。事關佢有實拍，而且佢仲有影片比大家睇添。而且呢個價錢嘅牛仔褲，值得博一博嘅。

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馨幫幫 V領交叉泫雅風打底修身純色短袖t恤上衣女夏 領券價¥31.6 (size S-M)

雖然我介紹呢一間野嘅時候話佢有好多特別款，但始終人人眼光唔同，所以小學姐都係決定要介紹翻比較basic既款比大家。頭先佢個版型唔挑人著，而且睇得出佢個質料好舒服，仲有分細碼同中碼俾大家揀，入手兩隻色係基本啦。如果想知有咩特別款就自己咁入去條link度睇啦。

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+ 6 + 5 + 4

商店5

Picky Girl 挑剔的女郎 (2個金皇冠)

呢一間價錢中等，係非常之睇佢嘅款式同埋質料去定價錢。款式非常之多偏向lady同girly。小學姐之所以收藏呢一間店舖，係因為覺得佢啲相認得好清晰，光線又夠白，清晰度連個質料係咩布料都睇得好清楚，所以就算佢只係着上dummy到，無真人實拍我都仍然好放心。依家可以領券，滿149人民幣可以減$10。

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韓版寬鬆字母印花短袖T恤衫女白色圓領套頭打底上衣 領券價¥43.95

￼小學姐經常着oversize既T-shirt, 但係下身永遠着牛仔褲，見到佢張相襯左條格仔褲，就覺得成個感覺變咗英倫風格，不自覺諗起啲鬼妹着住格仔褲，再坐喺草地嗰個畫面，再加一副金絲眼鏡。

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氣質V領收腰顯瘦單排扣連衣裙洋氣格子減齡A字短裙女 領券價¥83.91

最近愛上左黃色格仔花紋，可能因為夏天影響，小學姐都鐘意著d顏色鮮豔既衫。而呢一款連身裙有條繩可以做返條腰效果，換句話說係咩尺寸都可以著到啊。就算出去旅行都一流啊！

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淘寶小貼士:

小學姐有一個習慣，就係買淘寶之前一定要問吓個買家有冇現貨，同埋可以幾時發貨。通常佢哋會比一個指定時間你，例如佢應承你48小時內會發貨，但當過咗48小時佢仲未發貨嘅時候，小學姐建議你申請退款啦，因為再等落去都唔係辦法。第二個情況就係如果個買家遲遲都唔覆我嘅話，我會好懷疑佢間鋪頭嘅效率有幾高，所以都唔會俾錢住架。記得各位學妹們網購要保障好自己，唔好俾咗錢但係遲遲都未收到貨啊！



(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)