《 旅遊達人遊記 》3個隱世東京二手市集

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行東京除左一啲必行的百貨公司同埋原宿、涉谷外，如果去嘅時間撞到有星期六、日的話，就一定要去一啲有趣的市集睇下，買下當地得意野。日本市集可以分3大類：手作市集、農產品市集、同埋一啲跳蚤古董二手市集。今次帶大家睇3個常見市集，。要記住，去嘅時候上網搵下，就一定會搵到自己去的市集啦!

首先交通!!!

最緊要搵搵有冇最方便的交通方法，筆者建議如果好似我咁的市集狂，可考慮周六、日買【東京交通票券】東京地鐵 24 / 48 / 72 小時乘車券 Tokyo Subway Ticket

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上網

筆者作為獨遊愛好一定係推薦大家使用電話卡，如果二人成行大家又會成日分開行不如買兩張最好。如果係屋企一大堆人的話建議租WIFI機4日一部價錢相宜，先記低搵市集網頁：按此前往

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大江戸骨董市 – 市中心的北歐二手市集

地址：東京国際フォーラム丸の内3丁目5番1号 / 代々木公園ケヤキ並木 渋谷区神南二丁目 代々木公園

大江戸骨董市其實好幾出名，大多數開市的地點都係代代木公園或者銀座旁的有樂町國際論壇，每個月固定第一、第三個週日開市。 市集其實主打中檔的歐美或日本古董小物或者係二手藍染布，物質都非常好，強烈建議大家唔買都當一個景點行下，因為可能係你第一次見比較具質素的二手市集亦係日本中檔價位最多歐美小物的地方。

+ 2

新宿中央公園 – 真。跳蚤市集

地址：東京都新宿区西新宿二丁目11番

大概周六、日都會有檔，位置係東京都議廳隔離，新宿站西口直行十分鐘。到場的時候就知道真係比較平民化的一個市集，大多檔主都真係販賣緊自己的舊衣舊鞋，亦有部分係專業二手賣家，完全不是大江戶的專業都中檔級數。價錢亦都十分相宜，但相對質素就一般般。但比啲心機一定可以搵到又平又正的貨，如果喜愛玩具都可以黎搵下有冇絕版玩具。要注意如果買具牌子的貨品都要知道日本其實都有A貨的，自己小心啦。

大井競馬場市集 – 全日本最巨型的跳蚤市場

地址：東京都品川区勝島2-1-2

比起新宿中央市集，大井競馬場每星期六、日的超大型二手市集絕對係大家尋寶之選，因為有成400 – 500檔咁多呀!!! 要留意番開放時間寫朝早8點至中午1點，但其實有好多檔販11點左右就會退場，大家要去就要早去了! 如果係星期六、日早機到羽田機場，其實可以搭幾個站行左市集先再去酒店放低野因為係好近架！筆者除左係到買左個名牌皮帶扣外，見過最驚訝的竟然係小朋友糞便標本!!!

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