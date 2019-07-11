《 淘寶小資女 》淘寶Items也能有型有格 打造個人風格的淘寶店！

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小學姐呢排仍然不斷向你哋分享我收藏嘅淘寶店，喺今次呢一篇入邊，唔單止係平價服裝，仲添加埋平價飾品𠻹啊！當然唔高質既小學姐唔會介紹。用低於100蚊去打造個人風格，話都冇咁易啊！

商店1

痞子的馬子的痞灣 (三個藍皇冠)

第一眼已經俾佢個版面攻陷左，用最簡單嘅黑白色去呈現出型格嘅風格，全部都係實物拍攝而且拍得好有feel, 再望望個價錢有啲袋款50蚊都唔洗，二話不說已經收藏咗。買完之後覺得佢真係好平好抵玩啊！題外話，小學姐第一個印象就係究竟佢個名點樣讀，用番普通話咁讀同急口令好似。

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防水百搭褶皺斜孭帆布袋 ¥68

小學姐覺得黑色或者係白色袋係最多人既選擇，因為顏色大路而且安全，好多人都會就咁揀一個純黑色袋。但係單色又好悶，所以真係好睇個袋本身有冇其他特別做工又或者係花紋。而今次呢一款佢做咗一個特別嘅車線令到佢有幾何圖案嘅形狀。而且佢仲係防水物料𠻹，啱晒香港而家雨季用啊。

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復古百搭流蘇斜孭袋 ¥67.15

以前有一段時間為雲石圖案嘅單品瘋狂過，但係都後期大多數出嘅雲石圖案都係基本上黑白色冇乜特別。但係呢一款手拿包就唔同啦，雖然佢係雲石花紋但係佢混入左唔同嘅顏色，令到同大自然嘅石頭真係好相近，鐘意特別花紋既話，相住呢一款已經燒到你了。

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商店2

DRESSBA (兩個金皇冠)

有睇前兩篇嘅學妹都知，小學姐鍾意光線好足，影相好清晰既店舖。呢一間都係一樣，不過佢比其他舖多嘅係，佢有埋影片係開頭去介紹件衫同埋會講解下點襯，呢一點小學姐係非當欣賞的。而家店舖優惠最高滿398可以減20蚊人民幣!

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街頭風隨性格紋恤衫 ¥59.9

一去到夏天就好想着小背心，但係手臂嗰舊肉又太顯眼，呢個時候小學姐一係着防曬衫一係就着恤衫。但係當然啦冬天嘅恤衫好厚，所以我會選擇麻棉質料嘅恤衫，個袖捲上去去變成中袖咁着。而小學姐就偏偏唔會選單色，鍾意着有圖案嘅，咁樣襯咗喺出邊當外套着好似有用心打扮過咁嘛。

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復古不規則撞色碎花雪紡半身裙 ¥55.9

小學姐最近愛上左綠色配杏色系，因為呢一隻色就算你皮膚白或者黑都可以着到。而且今年韓國嗰邊都好興呢一隻抹茶綠色，好鍾意連T恤都係綠色係咁樣成套襯，不過如果有學妹唔鍾意綠色嘅話，呢條高腰魚尾裙仲有粉紅色同黑色選擇。最怕長裙條腰修得唔靚，特別係橡筋腰，小學姐寧願買大幾個碼都要條腰岩岩有貼，要小心揀橡筋腰嘅裙喔！

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+ 3 + 2

商店3

TANSSHOP (五個藍皇冠)

小學姐好後悔點解當初中學畢業graddin嘅時候發現唔到呢間店舖‥‥‥ 如果當初發現得早，就唔使去大牌子嗰度左搵右搵，仲要搵到條同人撞款嘅連身裙。一世人得一次，唔好花多幾百蚊去買一條會令你大個睇番後悔嘅連身裙，呢一間鋪頭價錢相對比較低之外款式亦都多，而且佢嘅裙款亦都好特別，一定唔會同人撞款。

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TANSSHOP 一字膊喇叭袖連身裙 ¥105

如果你係想遮下半身嘅，不妨將自己最瘦嘅肩露出來，長裙設計亦都遮晒下半身，配番對高踭鞋，腳眼部份完全睇唔出係下身肥胖者。有好多顏色可以選擇，其實如果小學姐從頭來過，我一定會選擇呢一款，再加一個手拎袋。

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+ 5 + 4 + 3

TANSSHOP 鏤空蕾絲連身裙 ¥69

如果你嘅身材係你最大嘅優點，可以選擇呢一種貼身款，佢貼身得來唔會太過性感，反而顯得好高貴。蕾絲設計幾多年都唔會厭，之後睇番呢條裙仍然係會覺得當時冇揀錯。而入肩設計款亦都比吊帶有氣質得多。

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商店4

薇薇自製女包每日定時 (三個金皇冠)

如果你想搵又平又實用嘅袋嘅話，呢間淘寶店你一定要收藏！事關佢有好多唔同嘅袋款，有容量大嘅購物袋，亦都有小型嘅斜咩袋。最抵嘅就係佢可以用50幾蚊嘅價錢買到一個同韓國代購質量差唔多嘅袋！

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鏈條斜孭單肩袋 領券價¥40

第一個介紹嘅就係呢個小肩包，首先佢嘅配色好靚，如果你着開大地色系或者白色系既學妹，用番一個拼色袋點綴下，絕對會為你今日個造型添加一份美感。你亦都可以用呢個袋嘅拼色去襯托番你今日服裝嘅顏色，咁樣整體就會有個連貫性喺度。而佢最特別嘅係佢有兩款肩帶可以換住黎用，只係45人民幣就包咁多嘢，唔抵就奇啦。

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簡約百搭斜孭袋 ¥44

小學姐覺得除咗帆布袋之外，容量最大嘅就係水桶袋。但係水桶袋因為佢係圓身，所以有時咩起上嚟走位走得好利害，好難同個身貼到實。呢款佢係比較扁新嘅水桶袋，所以佢唔會有我啱啱講嘅問題之外容量亦都非常之大，最適合要拎晒成個化妝袋出街嘅學妹，而且佢有得揀手玩同埋斜肩，又一個$50力作！

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商店5

WENA STUDIO獨立設計 (四個藍皇冠)

呢一間舖比小學姐嘅感覺就係非常之簡約清新嘅，模特兒全部都唔會出樣，剩係放件衫嘅相喺度，畀人一目了然嘅感覺。而且佢哋嘅衫多數偏向奶油色系多，好笑黑色 深色嘅衫。

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寬鬆綁帶露背襯衫 ¥68

講到簡約清新嘅，一定少不了淨色嘅上身。但佢哋就會加多咗個露背設計，令到單色不再沉悶。中袖嘅設計可以隱藏拜拜肉不單止，更有顯瘦嘅功效！令到你手踭以下嘅位更加瘦！露背設計帶返少少小性感，另外配一條闊腳褲就會變咗好日系嘅感覺！

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荷葉邊V領碎花雪紡衫 ¥59.9

成日覺得碎花好花巧的話，可以揀番單色嘅碎花系。即係碎花圖案剩係單色，咁樣個感覺就會冇咁花巧而且主色會更加突出。而ruffles嘅v領設計，不但可以偷偷地升cup，而且仲可以突顯鎖骨位。當然如果學妹們唔想咁低胸嘅話，自己喺個v位加翻1針做固定嘅都可以～ 屬於夏天嘅淺藍同淺黃色，配合番草藤嘅飾品同涼鞋，準備好出走了！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)