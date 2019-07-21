5間私心推薦淘寶店 超美連身裙分享！

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夏日炎炎，又是添置新衣的時候了。想買到又平又靚嘅好品，當然要上淘寶逛逛啦！相信大家也會不時看看Youtuber淘寶開箱的片，現在我們為大家精選了五間淘寶好店，五間同樣也有很多的粉絲，姊妹們不妨進店看看吧！

1.【三角衣櫃】

首先要介紹的好店是「三角衣櫃」，粉絲量更高達700萬。主要的商品是韓版的百搭款式，例如寬鬆上衣，休閒長褲，緊身A字裙，針織背心上衣等等。無論喜歡休閒，還是喜歡簡單清新的，在這店也必定能夠找到你喜歡的款式。

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格紋背心裙+針織冷衫兩件套套裝

價格：¥32.8起

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2.【SleepyBunny瞌睡兔】

第二間介紹的好店粉絲數目多達500萬，它主要銷售的服裝偏向休閒及舒適的，與這店的名字很配合。除了一些比較休閒的服裝，也有一些高貴優雅的連衣裙。

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一字領露肩碎花襯衫

價格：¥99

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3.【KANO 你好卡農】

這間是一間比較文青的服裝店，適合喜歡懶洋洋的你。這間以簡單樸素的衣飾為主打，款式非常易襯，隨心配搭都已經可以出門了。它亦有一些折扣優惠，大家趕快上去看看有沒有心儀的衣物吧！

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原創工裝吊帶連身褲

價格：領券價¥103 原價¥108

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4.【下蛋喵】

這間店比較多碎花連身裙，充滿度假的感覺。在風和日麗的天氣下，再穿上碎花連身裙，更有度假的氣息，心情格外愉快。它的價位100元內，大家多買更可享有更多折扣優惠。

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復古小雛菊高腰連身裙

價格：領券價¥94 原價¥99

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5.【右米】

這間店開店時間只有短短兩年，已經有多達150萬。連衣裙的質料比較柔軟舒適，款式偏向高貴優雅，很有公主的氣派，適合一些重要場合。另外，亦有一些百搭款式，姊妹們也可按自己需要挑選合適的衣物。

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後背蝴蝶結設計吊帶連身裙

價格：¥38.8

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)