《 旅行旅上癮 》長崎遊記— 軍艦島、平和公園、世界三大夜景

網購攻略 網購攻略

長崎最近又成為一個香港人攻陷地方，因為香港廉航有直飛長崎機場了!!過往如果要去長崎的話，因為長崎未有納入九州新幹線(現在建設中!)，從福岡出發特急都需約兩小時，筆者去長崎的時候，就係未有直航的時候到達，旅客少、景點近、海景靚!真係避世必去地點，但購物的話就比較上少MALL了，大家要注意哦。

一天遊推介：

【九州巴士一日遊】長崎平和公園、長崎美術館、稻佐山夜景（福岡出發）：按此預訂

【長崎一日遊】軍艦島・哥拉巴園・稻佐山夜景（福岡、長崎出發）：按此預訂

**軍艦島建議跟團，因為如自行去的話要到日、英文網站預訂。

上網：

筆者作為獨遊愛好一定係推薦大家使用電話卡，如果二人成行大家又會成日分開行不如買兩張最好。

【日本4G上網推薦】JOYTEL 5天/8天網卡（香港機場取件）

如果係屋企一大堆人的話建議租WIFI機4日一部價錢相宜：

【日本Wi-Fi機租借】4G 高速上網 ＋ 無流量限制 / 不降速（香港機場領取)

軍艦島 – 廢墟迷朝聖之地

作為廢墟勝地，大家去嘅時候一定好期待進入廢墟一探究竟，但唔好意思，呢到要打破你幻想了，因為上島因為安全起見其實可以行的地方唔多，所以大家可能會幻想破滅了。但，日本政府近年希望積極開展呢個世界文化遺產的旅遊發展，黎緊會開放近多部份入去比大家參觀。軍艦島原來係一個小型的島，但係日本明治時期工業革命被發現內藏大量的煤礦，因而一度成為全世界人口密度最高的地方，因為土地的不足，島嶼一直進行人為的擴建，最後成為一個外型極像軍艦的島嶼，因此被稱為軍艦島。

行程其實首先去到一個在外島的軍艦島博物館，介紹整個軍艦島的發展過程、明治時期工業革命的奇蹟生產力、軍艦島的衰落，十分具教育意義，在參觀後，便會再次登船，前往軍艦島。船會先在島外環繞一周，比大家睇一次整個島，在天氣許可下，便會登島。島上可行地方不多，但風景絕對令大家呆滯，因為真係好大個廢墟係面前!其實真係好靚! 好可惜因為安全問題，唔可以走入去睇睇，希望過多幾年，可以真係入到建築入面參觀。

原爆地 平和公園

日本好多城市都會設有平和博物館，希望日本後世人都會明白和平的重要性，例如沖繩平和博物館會講述日本係二戰的唯一亦都係十分慘烈的本土戰，而展崎的平和公園身旁便是原爆資料館。可能因為長崎原爆比起廣島更甚，廣島有原爆遺址而長崎可以說是盡毀，令到大家都未能在遺址中感受到原爆的威力，廣島的原爆博物館比長崎更為出名，但如果想了解核武的威力，絕對要來長崎博物館一次。長崎作為海事重鎮，工業區亦十分強大，自然成為美軍第二次轟炸的目標，原來的第一目標小倉市因為天氣不穩定，長崎市最後成為是次原爆的目標地。原爆博物館進去的時候需要一些心理準備，因為展示的物件相當令人沈重，亦解說了原爆帶來的災難性影響，但絕對絕對能令人反思戰爭的禍害。平和公園在原爆資料館的旁邊，每日都有人向平和像獻花，附近亦有貓貓駐場，亦不怕人呢。

稻佐山 – 世界三大夜景

可能筆者係世界最美夜景 – 香港長大，經纜車上山亦十分期待夜景，到達的時候發現其實香港山頂可能仲靚。但，其實都值得一去，因為絕對的將整個長崎收入眼簾，其實係好震撼。可能比起香港的光污染較少，大家反而上到山可以在較暗位置看到香港早已失去的星星，望下去的時候可以見到的唔係香港的一條條整齊的街道(因為日本係好少街燈)而是一個自然的家家戶戶的光所組成的一個城市夜景。

𠵱家KKday資助你去旅行！記得只適用𠵱個網址！立即進入睇吓有咩行程啱你啦～

【限時優惠】KKday結帳金額滿$1000，於結帳時輸入優惠碼，即減$100！

日本優惠碼：【HK01JAPAN】

立即前往KKday x HK01網站預訂更多行程！

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)