《 美食敢死隊 》酸奶推薦 3大人氣酸奶大對決！真的好飲嗎？

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酸奶？乳酪？牛奶？傻傻分不清楚？今次小編幫大家試咗四種不同口味嘅安慕希酸奶！另外仲私心挑選咗兩款人氣酸奶品牌——蒙牛純甄、光明莫斯利安，實行酸奶大對決！

其實酸奶最大嘅好處就係可以常溫保存，比起需要冷藏嘅牛奶或乳酪更適合女士飲用。而且酸奶內含豐富益生菌，能夠加速腸胃蠕動消化、幫助排便、有益腸道健康，非常適合容易消化不良的人士、老人和兒童！另外，酸奶內含嘅蛋白質仲可以令皮膚更有光澤，一日飲一杯就可以輕鬆keep住靚靚啦～

影片中試飲嘅酸奶其實就係伊利安慕希風味酸奶～ 兩位試飲專員就試咗其中四種口味，分別係原味、黃桃燕麥、草莓燕麥及橙加鳯梨。

1. 原味酸奶 ¥ 66/16盒

原味酸奶係各款口味中嘅銷量之冠。而原味嘅酸奶無論係味道、甜度及口感上與普通的牛奶都截然不同。酸奶嘅口感濃稠綿密，而且味道上完全沒有牛奶嘅奶膻味，反而帶有乳酪嘅酸味。兩位試飲專員和小編都認為原味酸奶無論係味道同口感上都十分似乳酪。

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2. 黃桃燕麥味酸奶 ¥68/10盒

黃桃燕麥味酸奶喺天貓超市上繼原味之後銷量第二高嘅一款。打開包裝倒出來仔細一望，真係有好多一絲絲嘅黃桃果肉～ 多咗果肉之後，口感方面亦會比原味酸奶更豐富更有層次。而且味道上亦係四款酸奶中最甜嘅一款，對於怕酸嘅小編嚟講，黃桃燕麥味絕對係我個人最私心推薦嘅一款～

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3. 草莓燕麥味酸奶 ¥67.6/12盒

草莓燕麥味最令人驚喜係一打開包裝盒就已經聞到酸酸甜甜嘅士多啤梨味，令人即刻胃口大開，忍唔住要飲一啖。口感依然十分濃稠，裡面不單只有士多啤梨嘅果肉粒，而且仲有燕麥顆粒。

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4. 橙加鳯梨味酸奶 ¥88/10枝

橙加鳯梨嘅搭配簡直係天衣無縫，一打開包裝已經聞到菠蘿酸酸嘅味道，當飲落口時就會嚐到香橙嘅甜味，同時滿足味覺與嗅覺嘅享受～ 而口感上比以上三款會較流質，相對上冇咁黏稠，適合平時更喜歡飲牛奶嘅朋友。更重要係佢嘅枝裝設計包裝，更方便攜帶，隨時隨地都可以享用啦～

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小編私心再幫大家試多兩款網上人氣酸奶品牌—蒙牛純甄、光明莫斯利安，逐一比較各品牌原味酸奶嘅味道、濃稠度、酸度及性價比！

1. 伊利安慕希原味酸奶 ¥66/16盒

安慕希最大嘅賣點係比市面上嘅酸奶多35%蛋白質，營養更豐富。口感非常濃稠，入口絲滑而且有飽腹感，食用時可以配搭水果、麥片等，絕對係每日早餐或代餐之選～而且安慕希酸奶口味選擇眾多，例如藍莓味、香草味、芒果百香果味等等，總有一款啱你口味～

而家只要上天貓超市就可以買到原箱16盒嘅酸奶，每箱只售¥66，除開每一盒只需要¥4.2咋！

味道 ★★★★☆

濃稠度 ★★★★★

酸度 ★★★☆☆

性價比 ★★★★☆

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2. 蒙牛純甄原味酸奶 ¥89.9/24盒

純甄嘅定位係天然、無添加，標榜無添加任何香精、色素及防腐劑，保留最純粹的營養，令消費者可以飲得更安心放心～

純甄原味酸奶口感上較另外兩款稀，適合唔喜歡濃稠口感嘅朋友。味道上，純甄添加咗稀奶油，比其它兩款更重奶油味，酸味較淡。

更重要的是，純甄性價比極高，只需¥89.9就可以入手一箱24盒裝酸奶，平均每盒只需¥3.8！

味道★★★☆☆

濃稠度★★☆☆☆

酸度★★☆☆☆

性價比★★★★★

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+ 3 + 2

3. 光明莫斯利安原味酸奶 ¥89.9/24盒

莫斯利安嘅味道與安慕希十分相似，沒有明顯區別。但口感會比安慕希稍為稀，適合直接飲用。最特別的是莫斯利安除咗水果口味的酸奶以外，仲有玫瑰花味、接骨木花味等，適合追求清新自然，少甜少酸嘅朋友。

一箱24盒裝嘅原味酸奶都只係售¥89.9，平均每盒只需¥3.8咋～

味道 ★★★★☆

濃稠度 ★★★★☆

酸度 ★★★☆☆☆

性價比 ★★★★★

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三大人氣品牌酸奶除咗原味之外，其實仲有好多口味選擇，立即按此連結前往天貓超市挑選你嘅心水口味啦～

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)