《 裝館 》頹Look救星 精選Farfetch黑衫控必備Items

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大熱天時身穿黑色，大家都定必耍手擰頭。不過黑色其實曾經代表着不同階級地位的人。在Coco Chanel創辦品牌時，她大膽使用當時被認為只有葬禮才能穿着的黑色打造成名作「小黑裙」。在不遠的中國卻認為只有上等人才能穿着黑色，皆因染製過程10分複雜。來到20世紀，黑色不再只限某些場合或階級的人才能穿着，而且更成為不少時裝品牌讓員工穿着的顏色或潮人的象徵，不少人更喜歡在懶得打扮的日子穿黑色，掩飾一下。不過無論你因為什麼理由穿着黑色，都好值得大家鑽研一下，在平平無奇的黑色布料上，究竟能做出什麼變化，讓別人感到驚喜？

【CALVIN KLEIN JEANS】

logo T-shirt HK$245(原價HK$349)

黑色T-shirt襯牛仔褲是四季必須的造型。若要昇華，或需要一件CALVIN KLEIN恆久的設計加持。

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【MOSCHINO】

teddy bear cropped T-shirt HK$727(原價HK$1,454)

MOSCHINO之前路H&M聯乘的系列人氣不絕。當中推出的熊仔手機殼其實是源自品牌當季的圖案設計。

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【CHAMPION】

logo embroidered T-shirt dress HK$643 (原價HK$1,072)

年輕人追捧的CHAMPION除了logo tee外，更有推出連身裙設計。其腰線加闊並降到大腿位置，加上布料拼接的視覺效果影響之下，如同穿上T-shirt及長裙般。

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【JOSEPH】

Jay shirt HK$1,361 (原價HK$2,722)

JOSEPH是外國深受時裝人喜愛的品牌。他們除了買入當季型格的設計出手外，亦有推出簡約的服裝設計。而質問更十分講究。

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【SEMICOUTURE】

panelled maxi dress HK$801 (原價HK$2,002)

連身裙是夏日不能缺少的重要單品。SEMICOUTURE的黑色長裙應該正合你心意，容易配襯任何鞋款及手袋。不能出席任何場合，都能輕鬆駕馭。

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【SEE BY CHLOÉ】

lace-detail dress HK$1,403(原價HK$2,806)

先前的文章曾提及過由Clare Waight Keller主理的CHLOÈ以輕紗為主要布料，散發着少女氣息。品牌的副線亦與主線相輔相成，以合理的價錢購入相類似款式，相信是一大驚喜。

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【HELMUT LANG】

sleeveless knitted midi dress HK$1,786 (原價HK$3,572)

CHANEL的小黑裙時至今天都影響不少女生。不過一條恒久的長裙的而且確是需要一段時間尋找，以下兩種款式不知道那一種風格合適你。

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【SOLACE LONDON】

Sauro gown HK$1,490 (原價HK$2,979)

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)