《淘寶美食》零熱量零卡路里小食？五大牌子素毛肚大比拼！

網購攻略 網購攻略

唔知大家有冇聽過素毛肚𠵱樣小零食呢？素毛肚其實係由魔芋做，基本上係零熱量、低卡路里，非常適合減肥人士食用！而最近小編亦發現素毛肚喺網上嘅討論度十分高，甚至有大量網民都讚口不絕！今次小編就為大家淘咗五款唔同牌子嘅素毛肚，一齊睇睇究竟係邊一款嘅素毛肚最好食呢？

1. 金磨坊 ¥9.9起

金磨坊總共有三種不同口味嘅素毛肚，分別有香辣味、山椒味和老壇酸菜味。小編認為老壇酸菜味係三款口味中最入味最好吃的一款，一打開包裝已經聞到陣陣香噴噴的酸菜味。望真啲又真係有酸菜喺入面㗎! 而且口感上亦比較脆和彈牙，十分有嚼勁。平時喜歡北上吃酸菜魚的朋友非常值得一試！而香辣味和山椒味相對上就沒有酸菜味驚喜，如果食唔慣山椒味的朋友可能會不能接受山椒的味道。

👉按此購買👈

2. 良品鋪子 ¥19.9

良品鋪子雖然只有一種香辣口味，但毛肚嘅口感卻係五款當中最彈牙最爽口。而且辣度適中，不會過份辣，食完覺得好過癮和開胃，令人忍唔住食完一包又一包，根本停唔落嚟。幸好素毛肚屬於低卡路里的小食，食多都唔怕有罪惡感。而且每一小包素毛肚的份量都比其他牌子的較多，唔怕唔夠食啦～

👉按此購買👈

3. 好味屋 ¥15.9起

好味屋係五款牌子入面最辣嘅牌子，初初食頭幾啖嘅時候都未感受到辣度，但當你食多幾啖，嗰股辣嘅後勁喺會湧出來，而且舌頭仲會開始麻痹！真的以為自己在吃緊重慶火鍋內的毛肚! 山椒味相對上比重慶火鍋味無咁辣，如果你自問係好食得辣嘅人，就一定要挑戰啦！

👉按此購買👈

4. 辣魔王 領券價¥14.9起

辣魔王同樣都有三種口味，而當中的麻辣味係三款口味中最辣最惹味，雖然比較下麻辣味是最辣，但辣度卻十分適中，不會嗆喉。香辣味則不夠辣，導致食落口時會食得出油味，欠缺香味，多吃兩包可能仲會覺得油膩。最後，燒烤味係小編最覺得意想不到的味道！如果你係食唔到辣的話，推薦必試燒烤味。食落口就好似食緊灑滿孜然粉的串燒啊！小編諗起都流哂口水啊～

👉按此領券購買👈

5. 百草味 ¥26.9

百草味雖然在淘寶上都屬於知名度大的零食店鋪，但素毛肚係口感同味道上卻較其它牌子遜色。口感上似啫喱，欠缺嚼勁。味道上亦只有淡淡的辣油味，似乎未夠入味。

👉按此購買👈

+ 3 + 2

如果未食過素毛肚又興趣試試嘅朋友，推薦必試良品鋪子同金磨坊嘅老壇酸菜味～ 怕辣嘅朋友可以試試入門級嘅辣魔王燒烤味。

溫馨小提示：由於每包素毛肚都有辣油等調味料浸住，大家打開包裝袋時記得要小心，唔好彈到辣油落件衫啊～

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)