《本週之最》 第一位：韓夫人家用床上紫外線除蟎儀 ¥99

網購攻略 網購攻略

小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

本週之最 第１位： 韓夫人家用床上紫外線除蟎儀

立即睇吓以下產品有幾抵買！

第１位： 韓夫人家用床上紫外線除蟎儀 ¥99 (原價¥299)

塵蟎可以話係好多過敏症狀嘅過敏源！平日濕疹發作﹑皮膚痕癢，可能都係因為你嘅床鋪有塵蟎。所以呢個時候你絕對需要一部塵蟎機！去呵護屋企人﹑寶寶，同自己。

韓夫人家用床上紫外線除蟎儀利用內部加熱系統，將加熱到50°C以上，將高溫氣流輸送到床褥，從而去除床褥內部嘅濕氣，可以有效殺死蟎蟲。經廣州工業微生物檢測中心檢測，喺實驗室測試環境下，韓夫人家用床上紫外線除蟎儀使用嘅紫外線燈管，殺菌效果可達99%！

而且呢個除蟎儀嘅過濾器能夠擋住大部份塵蟎﹑毛髮等，而且所有吸到嘅塵埃都會癡住喺過濾網上面，要清理的話都十分方便。

重點係！𠵱家購買，仲送你現金優惠券，立即減¥200！到手價只需¥99！(原價¥299) 呢個時候買真係超級抵，所以韓夫人家用床上紫外線除蟎儀絕對值得成為今期嘅本週之最第一位啊！

👉立即領取優惠券即減¥200👈

+ 3 + 2

第２位： AutoBot無線汽車吸塵器 ¥159 (原價¥189)

相信大家都會有𠵱個煩惱，就係車箱入面好多塵好污糟，但係清潔又好麻煩，因為車箱空間唔算大，罅隙又好多，好難徹底打掃乾淨！

如果你都係惜車之人，咁𠵱個汽車專用吸塵器就啱晒你喇。AutoBot汽車專用吸塵器可以無線使用，體積輕巧，金屬機身仲唔易損壞！佢輕巧便攜得嚟，可以放置喺車箱之餘唔佔位置，得閒隨手拎起立即吸塵亦得！利用人體工學設計，可以深入車箱嘅每個角落吸走塵埃。而且有兩層濾網，多次淨化，可以確保鎖住微塵。

AutoBot無線汽車吸塵器能有效吸走蟎蟲﹑微細灰塵﹑毛髮等等。如果平日你會帶狗狗坐車的話，咁就一定幫到你，輕鬆吸走寵物嘅毛毛。唔好以為剩係可以係車度用，因為用佢打掃床單被鋪﹑sofa地墊都一樣可以！

立即購買送你現金優惠券，立即減¥30！到手價只需¥159！(原價¥189)

👉立即領取優惠券即減¥30👈

+ 6 + 5 + 4

第３位： 優雪智能家用電飯煲 ¥59.9 (原價 ¥199)

優雪智能電飯煲，蒸煮炖煲都冇問題，仲可以智能預設時間制自動煲粥煲飯煲湯。一個飯煲多個用途，仲可以焗蛋糕！

夜晚可以喺你瞓覺之前將米洗好，預先放到電飯煲入面，再加入適量嘅水同材料。然後可以調較約8小時後自動煲粥，咁當你一早起身就會有靚粥煲好，直接就食得啦！湯都一樣，只要將所有材料放晒入去，較個時間掣，一放工就有靚湯飲！

最正係乜？緊係個價錢啦！因為𠵱家只需¥59.9就可以將呢個又平又好用嘅優雪智能家用電飯煲帶返屋企！原價要¥199㗎！咁抵係因為𠵱家買可以領取現金優惠券，即減¥40！

👉立即領取優惠券即減¥40👈

第４位： 精臣D11小型標籤家用標籤打印機 ¥99起 (原價 ¥398)

無線標籤打印機，超級方便，除咗可以用嚟打印價錢牌之餘，仲可以打印姓名貼﹑產品分類等等。內置鋰電池可以環保節約；自動幫埋你裁剪，慳時間又慳力～而且想印啲咩都任你話事！

首先，只要將標籤紙裝入機入面；然後再用手機APP連接打印機；揀取你想印嘅內容，標籤就可以好簡單就製作完成啦！

細細部方便易用，買番部返屋企都唔錯！𠵱家購買只需¥99起！

👉按此購買👈

+ 3 + 2

第５位：諾必行M8隱形藍牙耳機 ¥19.9起 (原價 ¥14.9)

呢個藍牙耳機嘅耳機盒係一個三合一充電器，可以220小時連續聽歌，可以支持250小時通話都冇問題～ 而且最犀利嘅地方就係，呢個耳機盒仲可以插USB線幫手機充埋電！簡直係懶人恩物，尿袋都唔使帶出街，一個耳機就搞掂！

換歌都好方便，只需要雙擊耳機，就會自動幫你切換至下一首歌。耳機利用人體工學設計，斜角入耳式佩戴適合人體耳部結構，佩戴時舒服之餘，仲唔會輕易掉落又唔見咗個耳機。

👉立即領取優惠券即減¥5👈

+ 2

(產品資料以最新官方發佈為準)