【肥妹開箱】試玩家用健身平衡板 練好Core減肥冇難度 只需 ¥128

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終於認真諗住減肥擁抱夏天啦？但係偏偏減肥嘅時候就會遇到好多阻滯！阿麻子經歷過嘅慘事相信喺好多人身上都發生過‥‥‥ 不過唔使驚！因為阿麻子話畀我哋知，只要有心減肥，冇嘢可以難到自己！喺屋企一樣可以做到運動﹑減到肥！

阿麻子喺片中玩緊嘅其實就係𠵱家好hit嘅平衡板，嚟自運動品牌JOINFIT，適合任何人士鍛鍊身體，訓練平衡同整體協調。JOINFIT平衡板利用高質木材製造，帶有防滑墊磨砂板面，而且可以承受到250公斤重量。

玩法好簡單，只需要利用平衡做幾個動作，持之以恆就可以練好自己嘅平衡力同core，將身體完美嘅線條呈現出嚟啦！

片中阿麻子做嘅其中一個動作就係弓箭步，可以訓練到股四頭肌和臀部肌群。正確嘅弓箭步要保持上身直立，而且整個人嘅肌肉都有相應地收緊。弓箭步有助強化核心肌肉嘅穩定性（core stability），而且因為弓箭步係單邊進行嘅關係，可以有效地訓練身體嘅平衡力。

練好core又有咩好處？核心訓練係可以提升身體活動表現嘅肌群，幫你糾正姿勢，改善背痛，以及減少受傷增加。強化核心訓練，可以幫助你係體能表現有突破。所有簡單啲講，要減肥必先練好core再減脂！

仲有咩動作可以做？立即睇吓圖片教學啦！想要完美身材擁抱夏日話咁易！只需¥138開始，一塊平衡板，鍛鍊意志力同身體！

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(產品資料以最新官方發佈為準)