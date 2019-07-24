《 美食敢死隊 》懶人早餐恩物 毋須下廚 輕輕鬆鬆填飽肚肚

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早餐對於每日都爭分奪秒嘅都市人嚟講，真係十分奢侈。但正所謂一日之計在於晨，早餐可以令人精力充沛，提高工作效率，可以話係一日之中最重要嘅一餐。但係唔少香港人根本冇時間每朝早起煮早餐，咁點算好呢？今日，兩位特派試食專員再次出動，為大家喺網上搜羅咗六款懶人早餐之選，全部毋須下廚，輕輕鬆鬆就可以填飽肚肚。

今次試食專員們透過直播模式，逐一開箱試食每款早餐，務求畀大家最客觀最真實嘅試食心得～想知道究竟邊款早餐最方便最好食？即刻撳入去上面嘅直播睇睇啦！

1. 歐扎克酸奶果粒麥片 領券價¥39.9 (原價¥64.9)

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2. 五谷磨坊 奇亞籽穀物麥片 領券價¥29 (原價¥49)

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3. 三只松鼠 小面包早餐蛋糕 ¥36.9

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4. 小白心裡軟 夾心吐司 ¥29.9

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5. 休閒農場 夾心三明治蒸蛋糕 領券價¥20.8 (原價¥26.8)

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6. 港榮 奶香蒸蛋糕 領券價¥24.9 原價¥29.9

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)