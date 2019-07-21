《 美食敢死隊 》網紅鹹蛋黃零食測評，邊款最值得買？(上)

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之前新加坡嘅鹹蛋黃魚皮掀起一股鹹蛋黃熱潮，好吃不過價格亦唔平。不過鹹蛋黃熱潮持續升溫,熱度有增無減，多個牌子都搶住推出鹹蛋黃味嘅零食。小編就淘咗幾款小紅書上網民推介的鹹蛋黃零食為大家試味，睇吓係唔係真係好似網民咁講值得回購再回購呢！？

1. 葡記鹹蛋黃味方塊酥 ¥32.8 1000g

葡記方塊酥獨立包裝，細細一包，內有7小塊。拆開有個小膠兜裝住，保護得不錯，集運到港亦沒有因為長途運輸令酥餅碎晒變成方塊酥碎。整整一大箱，有成30小包左右,平均下來只需¥1左右一包，十分抵食。方塊酥大細如其名，一口一粒，咬下去感受到酥餅層層疊疊鬆脆的口感，帶著淡淡的鹹蛋黃香味，還食到牛油香味。每次一小包的分量剛好，配上茶或咖啡可以幫助解膩。

鹹蛋黃味 ★★★☆☆

性價比 ★★★★☆

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2. 咔囉卡曼蛋卷 ¥24.6 (24小包)

一撕開包裝已經聞到濃濃的鹹蛋黃香味，即刻令小編流晒口水。卡曼蛋捲是扁身蛋捲，咬落口感鬆化，薄身蛋捲脆皮內捲住橙黃色的鹹蛋黃醬。除咗鹹蛋黃味之外仲食到蛋捲的蛋香味，還有少少奶香味。但是口味偏甜，吃多容易膩。一小包內有2條蛋捲，每次食一小包已經好滿足！

鹹蛋黃味 ★★★☆☆

性價比 ★★☆☆☆

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3. 冬己麥芽糖餅 ¥7.5起

麥芽糖係小編的童年回憶。而鹹蛋黃味又係小編的摯愛。無意間發現竟然有這兩種味道結合的零食，當然要即刻淘寶集運來港啦。冬己鹹蛋黃麥芽糖餅十分鬆化帶鹹，麥芽糖不黏牙但是鹹蛋黃味不太突出，餅乾同麥芽糖的鹹甜搭配不錯，吃得多也不會膩。令人一塊接一塊停唔到口。一袋餅乾不知不覺已經被消滅咗。

鹹蛋黃味 ★★☆☆☆

性價比 ★★★☆☆

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4. 上好佳鮮香鹹蛋黃味薯片 ¥29.9(60g x 6包)

包裝上大大個癮字，仲有「注意吃上癮」等的標語，光包裝已經令小編十分期待。但是薯片較細較碎，而鹹蛋味亦不是特別濃，反而薯仔味十分突出。薯片有加辣椒粉，所有會有很微的辣味。如果是睇中鹹蛋黃味而放入購物車的你可能會有失望啦。

鹹蛋黃味 ★☆☆☆☆

性價比 ★☆☆☆☆

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)