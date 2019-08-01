《 旅行旅上癮 》廣島之旅 體驗日本入門級二線城市

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近年因為香港廉航積極發展日本二線城市直航，因應大量旅客的流量，二線城市已經變得更加容易旅遊起來，交通亦十分方便。廣島作為具歷史意義的城市更加不用說了，廣島在二戰時期，因為為當時重點的工業與軍事中心，美軍為重挫日軍、加上欲嘗試新型的原子彈威力，廣島成為人類歷史上第一個被核子武器毀滅的城市，所幸的是，日本人只花了數十年的時間，重建整個廣島城市，甚至比起過往的，更繁華。除了廣島外，不少人都因為廣島附近的景點而選擇以廣島市為中心住宿來觀光，例如日本三大景之一的宮島神社、日本海軍重點城市吳市。

上網

筆者作為獨遊愛好一定係推薦大家使用電話卡，如果二人成行大家又會成日分開行不如買兩張最好。如果係屋企一大堆人的話建議租WIFI機4日一部價錢相宜 。

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交通

交通方面，要看大家的行程而定。筆者因為將岡山與廣島附近活動，最可靠最方便在城市間活動的當然是JR PASS火車周遊劵加上筆者使用日數約5日，因此此筆者使用的是：

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如果大家會去山口地區的話 可以選擇：

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價錢相約，兩張周遊券可無限次山陽新幹線，甚至可免費來回宮島渡輪，十分方便。

廣島原爆資料館

上次介紹的長崎原爆資料館相比，即使長崎的原爆更具威力，但廣島的原爆資料館更具規模，甚至更觸動人心。筆者自小研習歷史時，老師提及因為近距離原爆產生的溫度與威力十分強，甚至可以將整個人即時蒸發，完全消失在世上。在原爆資料館中除一般的遺物館藏，當中更有一塊銀行前的大石，石上有一個黑影，使是原爆當刻坐在銀行前的石上被消失的人。此館藏絕對震憾人心。館中亦不避諱地震不原爆後的人所受核幅射的相片，絕對能夠令世人反思核子武器的遺害。

嚴島神社 – 日本三大景之一

嚴島神社最出名的不是本社本物，而是大型坐落在海邊的鳥居，潮漲潮退均有不同的景色，潮漲時最高技術可影到整個鳥居與倒影，潮退時則可走近巨型鳥居合照，欣賞巨型鳥居的宏偉。

神社另一大景點為神社中的鹿，與奈良鹿不同，宮島鹿是不設旅客餵養的，好處便是鹿不會因討吃而攻擊人類，亦相對溫馴好拍照，相反奈良鹿因為慣了予人餵食，行近時則會認為你有食物而討吃甚至沒有食物時更會攻擊人類。

如果旅行日子不多，建議宮島一日、廣島二至三日、岡山兩日遊玩。

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