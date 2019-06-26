【網購攻略】628淘寶會員日 香港01獨家優惠碼 滿¥199減¥20！

628淘寶會員日，Happy Summer！暑假相信係大人細路都開心嘅日子，今個夏天淘寶推出多個限時優惠活動，一定要留意趁住好時機掃貨啦！

夏天要買衫買褲買鞋買家電，總之有乜需要就上淘寶啦！事關628淘寶會員日所有精選貨品低至5折！而且仲有兩個香港01超抵獨家優惠碼你一定要知：

滿¥199減¥20！

只要跟住以下步驟就可以用到𠵱個優惠㗎喇：

1）首先，立即按此連結即刻帶你去628淘寶會員日專屬會場～

2）然後，揀選你喜愛嘅特價貨品。提提你，天貓全球官方店於628淘寶會員日全場包郵！貨品減價低至5折，仲可以搶現金券最高減¥150！於28當日仲有限量特價秒殺活動，即減即買！天猫超市嘅指定商品都可享包郵服務。

3）最後，買滿¥199後於結帳時輸入【HK01】，就可以即減¥20！

4）如果你係淘寶新用戶（從未在淘寶或天貓平台有過支付記錄的用戶，一人限用一次），更可以使用優惠碼【taobaonew】，買滿¥21減¥20！

兩個優惠碼名額分別只有100個，如欲使用請迅速行動！

唔好以為628淘寶會員日就係咁簡單！仲有一連串着數㗎！

>>立即前往領取更多優惠券<<

CAINIAO菜鳥 物流優惠：

優惠1：菜鳥自提櫃新用戶首單可減¥9， 第二﹑三單均減¥5！

優惠2：菜鳥新用戶可領取高達¥20物流紅包！

而且購物支付方式都有好多優惠：

凡使用DBS信用卡結帳，只要於628淘寶會員日單一簽帳額滿HK$400， 即可享高達HK$60折扣；

使用AlipayHK亦可享低至0%淘寶手續費優惠，以及$20中銀信用卡迎新獎賞。

優惠碼使用規則:

1. 只適用於香港收貨地址的訂單；

2. 需按指定大小寫輸入優惠碼；

3. 【HK01】只可在2019年6月28日（香港時間00:00:00 – 23:59:59）使用；

4.【taobaonew】可在即日起至6月30日（香港時間00:00:00 – 23:59:59）使用；

5. 【taobaonew】只適用於註冊手機號為香港地區，及從未在淘寶或天貓平台有過支付記錄的用戶；

6. 各優惠碼均可與紅包、商家優惠券、購物津貼等疊加使用。

7. 優惠碼僅支援於手機淘寶及淘寶Lite App上使用，可適用於淘寶和天貓平台商品。

8. 此活動主辦單位可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，本活動參加者視為同意本活動辦法及注意事項並受其拘束， 活動辦法及注意事項嗣後如經主辦單位變更或修改者亦同。

9. 用戶不得要求更換其他物品或將獎品轉讓或折換成現金。獎品一經兌換、簽收受領後， 如有遺失、盜領、自行拋棄、毀損， 均由得獎者自行承擔相關損害及損失， 概與主辦單位無關。

10. Promo Code優惠碼使用方式介紹：按此暸解更多

>>立即前往天貓全球官方店逛逛<<