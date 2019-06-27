【網購攻略】KKDAY資助你去旅行！行程滿$1000 即減$100！

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去日本請輸入：【HK01JAPAN】

去東南亞地方請輸入：【HK01SEA】

優惠碼請於以下期間內使用：

訂購行程日期：24/06/2019-31/08/2019

旅行出發日期：25/06/2019-29/02/2020

＊使用前請參閱相關條款及細則

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**記得留意優惠只限一日團、半日團、多日團；不包括包車、上網SIM卡、門票、美食券類別等商品；

優惠地區包括日本、泰國、馬來西亞、越南、新加坡、菲律賓、印尼、緬甸、老撾、柬埔寨。

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