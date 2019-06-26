【網購攻略】628淘寶會員日 5大勁減必買家電推介！

628淘寶會員日，將有多個限時優惠活動，一定要留意趁住好時機掃貨啦！夏天要買衫買褲買鞋買家電，總之有乜需要就上淘寶啦！事關628淘寶會員日所有精選貨品低至5折！一齊睇吓有乜抵買先～

1. 山本SB-D16家用五代空氣炸鍋 震撼價¥199 (原價¥1688)

628淘寶會員日，你一定唔可以錯過山本SB-D16空氣炸鍋！原價要接近成二千蚊，但係趁住628淘寶會員日入手，你只需要畀¥199！就可以得到一個可以煮到9萬幾種菜式嘅空氣炸鍋！

無論想燒烤﹑煎炸﹑烘焙，定係甜品，都一樣整到！仲要完全唔使用油，成就健康美食。

空氣炸鍋嘅原理就係，通過頂部同鍋底嘅發熱裝置，快速加熱鍋入面嘅空氣。係大功率嘅風扇作用下，急速循環鍋內熱氣，快速地加熱同脆化食物。所以唔使用油，就可以炸到各種美食。

最犀利就係佢整埋蛋糕都無問題！可以處理蛋糕液體，放入炸籃入面，用200℃焗，只需15分鐘！軟綿綿嘅蛋糕就食得喇！

原價¥1688，628淘寶會員日優惠價¥298，現即下單仲可以享受店舖優惠即減¥39，然後再按此連結就可以立即領取現金券再減¥60！所以到手價只需¥199咋！如果要喺香港買，水貨價都起碼要三﹑四舊水，𠵱家真係抵到爛唔買就走寶喇！！

>>按此領券並購買<<

+ 2

2. 小米4S 43寸4K高清電視機 ¥1549 (原價 ¥1999)

今次絕對係超抵震撼價！原本二千蚊先買到嘅小米電視，𠵱家只需¥1549！小米4S 43寸4K高清電視機絕對支援香港電視頻道。更配置4K HDR人工智能語音功能，只要撳住搖控器嘅語音鍵，講出指令，例如係：「天氣怎樣？」﹑「想看劉德華的電影」，人工智能嘅功能都能幫你解決。

小米4K高清電視機採用43寸的屏幕，並配合HDR顯示技術，擁有超高清畫質，讓細節更清晰，畫面層次更豐富，視覺效果更震撼。電視機有兩個HDMI接口，方便連接電腦﹑遊戲機﹑播放器等等。仲配置高性能嘅處理器，等你不論睇戲定打機，速度都好快。

𠵱家仲做緊店舖優惠，買滿¥1000即减¥50，再送4件贈品（贈完即止）。

>>按此購買<<

+ 3 + 2

3. 小米4S 32寸4K高清電視機 ¥849 (原價 ¥999)

如果想買番部電視放喺房，可以買部32寸小米4S都啱洗！細部啲掛牆睇，啱啱好fit晒！功能同43寸嘅一樣，而且都會有全國一年保養。

>>按此購買<<

4. 小米红米Redmi AirDots無線藍牙耳機 ¥109起 (原價¥ 159)

做運動想要個無線藍牙耳機？趁𠵱個時候入手小米红米Redmi AirDots啦！¥109價錢勁親民之餘，一定要同大家介紹佢嘅超強功能！Redmi AirDots可以秒速自動連接你嘅手機，一戴上就可以使用；雙耳多功能按鍵，可以輕鬆控制音樂﹑接聽電話。重點係！Redmi AirDots可以操控語音助手，只需要雙擊耳機旁邊，就可以即刻召喚出Siri！

Redmi AirDots仲好輕巧，佩戴時都好舒服，而且耳塞分別有大﹑中﹑小size可以揀，咁就唔怕耳機大細唔啱會容易跌出嚟啦！無論係跑步定打拳，一樣咁啱用咁方便！仲可以有訂制雕刻服務，刻個靚名買嚟送畀人啱哂！

>>按此購買<<

+ 2

5. 全球224國通用萬能插頭轉換器 ¥68 (原價¥175)

喜歡周遊列國嘅你，去旅行一定唔少得一個轉插器！但係個個國家都用唔同插頭，咁咪次次去旅行都好麻煩？唔緊要！一個全球224國通用萬能插頭轉換器就幫到你啦！超抵價原價¥175，𠵱家628淘寶會員日只需¥78，仲可以領券即減¥10！只需¥68買到之餘，仲係好高質～

合符多國標準，防漏電，三重保險，包括使用中保險絲﹑備用保險絲﹑內置保險絲。而且需要先按壓安全鎖先可以調節插頭類型，令插頭更加穩固。兩個USB 插口﹑一個適用插口，可以同時幫三個設備叉電！100-240V電壓設計，方便應付每個國家嘅唔同電壓問題。

購買仲會送收納袋﹑數據線，同埋passport套𠻹！

>>按此領券並購買<<

+ 4 + 3 + 2

快啲趁住628淘寶會員日出手啦，以最抵價錢帶啲啱用嘅產品返屋啦！

(產品資料以官方最新公佈為準)