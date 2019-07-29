《 裝館 》隱世品牌你要識 打造歐美Minimal風

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品味這樣東西因人而異，有人有着令人錯愕的美感，有時都可叫作品味。不過真正「有taste」的人會花很多時間在某個界別上研究，發掘出自己的個人風格。

有時工作上會碰到不少對時裝未有認識的人，每當進行拍攝時，他們看到我挑選的衣服都會大感驚訝。皆因很多時候，我並不喜歡借用主流潮流品牌的衣服。因只要你細心發現，其實有時同一季裏，很多品牌的設計都有異曲同工之妙。

今次探討的這個品牌是不少女生於畢業禮上都會考慮的品牌，因為他們的鞋履設計的而且確是十分出色。他就是大家口中常說的「飛甩雞毛」SALVATORE FERRAGAMO。這個歷史悠久的品牌對不少年輕人來說都有種「老土」味。不過設計團隊致力將年輕元素帶入這個老品牌中，就以2018年春季推出的Cage heels及Floral heels，既將品牌元素融入又帶點玩味，配合金屬元素，優雅大方。怪不得女生們對他們的高跟鞋感到興趣。

【SALVATORE FERRAGAMO】

Gancini ballerina shoes HK$4,250 (原價HK$6,071)

作為女生，高跟鞋是必備的，但平底鞋同樣重要。就連Victoria Beckham都提倡平底鞋的潮流。因為長期穿着高跟鞋不但影響雙腿，更對腰間造成不能逆轉的影響。所以一對平底鞋亦十分重要。不過挑選平底鞋亦相當重要，因為一雙好看的平底鞋，足以能夠取代你所有的高跟鞋，讓你回收時裝本身的原意，舒適就足夠。Mary Jane款式的平底鞋不知道會否是你的心頭好。再簡單的黑色平底鞋上添上兩條皮帶，令簡單的雙足看似更修長。

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Gancini mules HK$2,622 (原價HK$5,244)

涼鞋款輕便又清爽，配搭一套簡單的西裝套裝或飄逸長裙，不論夏日還是冬季，都能大派用場。其低跟高踭鞋不但有容易配襯的黑色，或有拼色織帶為面料的設計，滿足不同性格的女生。

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Gancini sandals HK$2,424 (原價HK$6,059)

涼鞋款輕便又清爽，配搭一套簡單的西裝套裝或飄逸長裙，不論夏日還是冬季，都能大派用場。其低跟高踭鞋不但有容易配襯的黑色，或有拼色織帶為面料的設計，滿足不同性格的女生。

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Gancini Mule slippers HK$2,967 (原價HK$4,565)

先前一篇介紹過經典皮鞋，當中涼鞋款的皮鞋跟是近年備受追捧的款式之一。在上班日子中，又要打扮得端莊，又想輕輕鬆鬆。相信這個款式定必是你必買的產品之一。黑色皮革上配合金光閃閃的金屬扣，相信會為黑板的西裝造型加分。

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Vara Chain pumps HK$2,593 (原價HK$3,758)

CHANEL的黑色圓頭平底鞋風靡不少少女，長期都是大家的must have item。不過其實這個設計早已不是CHANEL的獨家款式。坊間有不少品牌都曾經推出過相類似的設計。而FERRAGAMO就變奏出高跟設計，配合金色鏈帶，營造出休閒帶點高貴的個性。

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logo plaque crossbody bag HK$3,951 (原價HK$4,938)

手袋設計上近年都好像只有兩個大趨勢。一，就是利用金屬環配合皮革，模仿CHLOÈ一系列Faye手袋系列。另一個就是簡約為主，在幾何圖形上增添不少細節。品牌推出的正方形小手袋可說是「麻雀雖小五藏俱全」，間隔齊備，方便整齊的女生將雜物分門別類，即使再多的東西也能一一放進去。加上備有金屬打造的品牌標籤元素，增添貴氣。

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asymmetric shirt dress HK$6,374 (原價HK$7,968)

FERRAGAMO 的鞋履雖然值得關注，但其實ready to wear系列吸睛度亦10分高。米色A字連身裙可以遮蓋你不滿意的身形。若果你對自己的小蠻腰我有自信，可以配搭一條幼皮帶，打造出另一種風格。

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)