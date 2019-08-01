《 裝館 》每個女生都想要的運動服 展現出最真最自然的美

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古語有云「女為悅己者容」，應用為了討好異性而裝扮的女性。不過時代變遷，作為新時代女性不只需要吸引異性，更想要比別的女生顯得與眾不同，在每個場合都能打扮得儀，成為中人焦點。可是往往運動時，大汗淋漓，妝容不保又如何時刻以最佳狀態示人？時裝教母徐濠縈早已將運動變成另一個時裝舞台，即使沒有完美妝容，但穿上色彩斑斕的運動服時，同樣能令自己在運動時產生的安多酚以外，獲得更大的滿足感。

過去ADIDAS曾與多個女裝品牌合作，但合作企劃能保留至今的品牌卻隻手可數。那些品牌通通都是時裝界中的精英，日本方面有SACAI及HYKE，因大部份日本的國民都愛行山關係，所以那些設計都總以行山裝為主。在時裝搖籃英國中就有Stella McCartney坐陣。這個名字對愛音樂的你應該相當熟悉，皆因她的父親正是Beatles成員Paul McCartney的女兒。在Central Saint Martin畢業的她盡顯她的才能，成功擺脫父幹，在時裝界闖出一片天。並先後得到GUCCI集團KERING的青睞。不過自2018年正式離開該集團後，剛剛又再宣布加入LOUIS VUITTON母公司LVMH，成為集團旗下第二個原創品牌。而其中一個讓她成功的要素，就是綠色時裝。當然不是這麼膚淺只以什麼環保包裝物或舊衣回收活動等方法打造綠色品牌形象，而是真正自家研發純天然的物料，以及將生產過程所產生的污染物減到最低的方法打造成衣系列，品質既上乘又可以為環保出一分力，何樂而不為。

運動時着黑色衫比較多，就連自己打開衣櫃都開始覺得沉悶。究竟運動服是否只有黑白灰？Stella McCartney 的運動世界裏色彩繽紛，就連女生最愛的粉紅色都是近年主打的色系。以下為你推介的一系列運動服都是以粉紅色為主，定必滿足每個少女心！

【ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY】

Stronger For It bra HK$579 原價HK$643

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【ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY】

Performance Essentials top HK$371 原價HK$464

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【ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY】

Performance Essentials leggings HK$375 原價HK$535

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【ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY】

Ultraboost sneakers HK$1,582

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不喜歡少女風的你在這個品牌的合作系列中依舊可以找到很多不同的色彩配搭。這雙pure boost以三種顏色組合而成，在腳邊留有空隙，透氣之餘比其他運動鞋的設計更加靈活變通。配搭黑色運動bra top做個首尾呼應的配搭，點綴你平平無奇的運動裝束。

【ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY】

PureBoost X TR 3.0 sneakers HK$906 原價HK$1,295

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【ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY】

slim fit tank top HK$371 原價HK$464

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廣告都有說，戶外活動時必須要穿着淺色長袖衫褲。比起其他淺色衣服，白色更有格調。兩雙由STELLA MCCARTNEY重新設計的ADIDAS經典球鞋均以白色為主調，配搭紅色細節，即時拍攝在猛烈的陽光下看不到剪裁細節，但點點紅色仍然能夠在眾人之中搶奪焦點！

【ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY】

PureBoost X TR 3.0 sneakers HK$690 原價HK$1,380

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【ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY】

Ultraboost T sneakers HK$1,061 原價HK$1,632

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坊間購買到的運動bra top多數以簡單剪裁，兩幅布裁剪出前後的背心裁片。不少人可能覺得已經十分分足夠，更可以突顯女性身材。但同樣為女性的Stella McCartney就認為不足夠。她大膽地在胸前加上如晚禮服的心形假領，撞色的組合，令細節低調又優雅。

【ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY】

logo sports bra HK$420 原價HK$600

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(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)