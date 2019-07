《 裝館 》精選Farfetch7折手袋 幾個顏色助你瞬間成為IT girl

網購攻略 網購攻略

今次跟你嚴選今季8個必買的米色、卡其色及啡色手袋,助你以相宜價錢緊貼New Black的風潮!同時配合FARFETCH的7折優惠碼JX30,可以折上折,以更優惠價錢將心頭好帶番屋企!

雖然《穿PRADA的惡魔》已經是十多年前的產物,分分鐘00後的年輕人應該會認為這部電影陌生得很,如同我們當年對柯德莉夏萍的《Breakfast at Tiffany's》般。不過它的確是一部不錯的作品,皆因一句對白時至今天,也能應用於今天的時裝界上。「而你天真得完全不知道你身上的這個藍色正是來自2002年OSCAR DE LA RENTA推出的一系列藍色禮服。」雖然我沒有真正研究,究竟現實中OSCAR DE LA RENTA有沒有出過藍色系列的晚裝,但梅麗史翠普飾演的Miranda道出真正的潮流並非霎眼光輝,而是深遠地影響着每個人。

而這個句對白正完美地套用於 "Beige is the new black" 的戲言上。在Phoebe Philo離職後,隨即令時裝界起哄,同時她帶起的美學比在任時變得更有威力。影響到不少品牌都常以米色等大地色系為主,當中除了高級品牌外,快時尚店亦分一杯羹。在這鼓潮流之下令這些顏色成為簡約與知性的代表。

CULT GAIA

Brown Ark large bamboo bag HK$1,059 (原價HK$1,512)

提到簡約風又怎可錯過CULT GAIA以竹打造的小手袋。推出至今熱潮仍未減退。趁現在減價就快手跟好友一同入手。

>>按此購買<<

REBECCA MINKOFF

metallic hoop bag HK$1,239 (原價HK$1,770)

買手袋最忌「撞袋」,所以挑選手袋其實亦是一個學問,既要特别又要緊貼潮流。所以就為你推介REBECCA MINKOFF的小手袋。大小適中,皮革配合金屬配件,不會過份平庸。

>>按此購買<<

REBECCA MINKOFF

Mab crossbody bag HK$1,152 (原價HK$1,645)

同樣是來自REBECCA MINKOFF的手袋,相同概念,但卻呈現不同感覺。

>>按此購買<<

MARC ELLIS

Maya cross body bag HK$664 (原價HK$948)

每個女孩子都有個CHANEL夢,不過價錢相當昂貴。在尚未有足夠金錢購入CHANEL前,不妨考慮一下同樣以菱形車線的小手袋。

>>按此購買<<

MICHAEL MICHAEL KORS

logo shoulder bag HK$1,471 (原價HK$2,451)

大家對名牌的印象一向都是難以負擔的。不過MICHAEL KORS卻以價錢告訴你事實並非如此。以相宜價格讓你擁有實用又面用的名牌手袋。

>>按此購買<<

MICHAEL MICHAEL KORS

classic tote HK$1,599(原價HK$2,285)

除了剛介紹的半圓包外,小形醫生包同樣十分受女生歡迎。外表公整同時容量大,方便上班族。

>>按此購買<<

MICHAEL MICHAEL KORS

crossbody camera bag HK$1,134 (原價HK$1,620)

近期大熱的除了這種顏色外,camera bag亦是其中之一個的must have item。

>>按此購買<<

現凡於FARFETCH購物時,只需付款時輸入優惠碼【JX30】,全單7折,無限任用。

本次優惠碼推廣自由度相對較大,官方尚未公佈優惠碼完結日期,亦可以循環使用。惟以下品牌及二手產品並不適用:Acne Studios, Balenciaga, Balenciaga Kids, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Burberry, Burberry Kids, Fendi, Fendi Eyewear, Fendi Kids, Maison Margiela, Mm6 Maison Margiela, Red Valentino, Saint Laurent, Valentino. 按此本看優惠碼條款及細則。