2019年7月29日 星期一 樂活/ 系列文章1 - 婚嫁

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結婚對於好多人嚟講莊嚴而神聖，每一個環節都想做到最好，令自己呢個一生人一次嘅大事唔好留有任何遺憾。不過現實嚟講，錢真係有限，而結得婚好多人仲要儲錢買樓，負擔真係十分之重。所以嚟緊一連三日小編就會以結合自身經驗同網上最新資訊，同大家分享吓點樣透過網上購物，以低價錢買高質婚嫁用品，令各位資源有限嘅讀者，可以甜甜蜜蜜拉埋天窗同時唔傷荷包。

講起結婚，好多人第一時間當然會諗起戒指喇。咁小編今日就當仁不讓同大家講吓網上邊到可以搵到便宜得黎又高質嘅結婚對戒。結婚對戒同求婚戒指唔同，求婚戒只係買一隻，而且只係戴一段短時間；相反，結婚對戒要襯晒男女款，仲要長時間戴住，所以除咗男女戒都要靚之外，仲一定要戴得舒服。

MaBelle 永恆桔梗 18K白色黃金結婚對戒 ($4,399 一對)

哩款對戒簡簡單單咁用單顆圓形鑽石，望落簡潔漂亮，中間仲有條凹凸位，令佢不至平凡無奇。其實佢個名永恆桔梗係同採用單鑽嘅設計有關聯，因為洋桔梗嘅花語就正正係真誠不變嘅愛。喻意夫妻定必永遠對彼此忠誠、長相廝守。講番最重要嘅價錢，因為做緊限時優惠，四千幾蚊一對有晒男戒女戒，我第一次聽到都難以致信，因為始終MaBelle哩個牌子都幾有知名度。擔心唔知尺寸嘅仲可以落門市試完再上網落單，真係冇得輸。

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MaBelle 橄欖情緣 18K/750白色黃金鑽石鑲嵌結婚對戒 ($5,399 一對)

對比起前款，橄欖情緣雖然貴少少，但佢嘅巧思絕對會令你大呼值得。就如其名，佢嘅外觀就好似橄欖頭冠咁，即係成日喺希臘神話見到啲神戴住嗰頂，原來係雅典娜智慧女神賜予嘅，象徵準備長相廝守嘅兩人承諾一生一世係明智嘅抉擇。而佢粒鑽反而藏咗喺指環入面，哩個亦係我覺得最盞鬼嘅地方。啱晒啲低調嘅人，唔使吓吓揚粒鑽石出嚟俾人睇。不過你可能同小編一樣有個疑惑，粒石喺入面唔會哽住隻手唔舒服咩？小編特登走咗落去門市試，發現原來唔會有感覺，認真神奇呀。

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MaBelle Love Circles 925純銀情侶戒指項鍊套裝 ($2,298 一對)

小編發現，原來宜家越來越多人唔鍾意戴戒指，可能係因為皮膚敏感，亦可能只係唔習慣戴住飾物係手。如果你係哩類人，戒指頸鍊絕對可以迎合到你嘅需求，尤其係哩款Love Circles。兩隻戒指係婚禮當日戴完之後，可以變身為頸鍊，好啱啲唔鍾意戴戒指嘅人，純銀材料仲包保唔會敏感。兩隻戒子一黑一紅，形狀一樣，加埋粒黑鑽，型格十足。價錢仲十分實惠，只係二千幾蚊有齊一對，真係唔知仲可以去邊度搵。

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小編今日介紹嘅三款戒介都有限時優惠，如果唔想錯過買貴貨嘅就捉緊時間立即行動喇。

(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)