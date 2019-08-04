新婚床上用品推薦 打造甜美愛巢！ 新婚床舖去邊買？

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連續兩日同大家介紹咗網上抵買嘅新婚用品，今日再接再厲講吓新婚床上用品喇。

歐式純棉貢緞提花四件套全棉床單新婚綢緞被套 (¥138起)

喺網上云云衆多新婚被鋪入面，哩款真係少有地令小編眼前一亮。先講價錢，全部跟尺寸大小嚟定，相同大小就一樣價，全部都係200蚊內有交易。不過平價唔代表質素差喎。款式走歐洲貴族風仲足足有41款各式各樣嘅花紋，各自又有5個尺寸咁多選擇。物料用全綿，仲做埋防塵蟎防靜電處理，靚得嚟又用得舒服。仲送埋同花紋嘅枕頭套，絕對值得一推！

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+ 3 + 2

結婚大紅色喜婚慶4四件套 (¥78起)

哩款被套就走中國風，不過係卡通中國風！係咪聽到都覺得盞鬼呢？佢啲公仔圖案真係好得意又甜蜜，唔同款式都各自有個好聽又有意頭嘅名，好似「鍾愛一生」、「相親相愛」、「三生三世」等等。一套除咗有一張床單、一個被套、兩個枕頭套，仲送多對卡通得意抱枕或者枕頭芯。價錢仲要100人仔內攪得掂，認真抵到爛。

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+ 4 + 3 + 2

夏季薄款冰絲綢結婚睡衣新婚情侶套裝 (領券價¥143)

鋪好床，梗係要襯埋套睡衣喇。第一款就貴少少，不過淨係睇個用料，就知個價錢用晒喺啲料到，個設計係送嘅。彷真絲綢嘅睡衣仲要係情侶款襯到絕，真係好少有。有全紅之外仲有金色龍鳯刺繡花紋，着上身真係成個皇帝皇后咁，氣派非凡。仲有得加35蚊訂定文字或都圖案繡上件衫度，服務認真貼心呀。

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長袖絲綢秋喜慶大紅色男女家居服套裝 (領券價¥120/2套)

小編都知唔係個個都需要咁氣勢磅礡嘅睡衣，咁以下介紹一套啱晒所有人㗎喇。先講重點，價錢。男女各一套，兩套加埋都係128人仔，仲有得送到落嚟香港，唔使搞集運。款式多達41種，有貴氣、有卡通、有攪鬼、有純色、有簡潔，總之梗有一款可以滿足到你！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)