《媽媽B啊 》每十母乳寶寶有一個缺乏維他命D?

網購攻略 網購攻略

維他命D是維持健康的一項重要元素，特別是頭一歲。它除了幫助鈣質吸收，還可以減少流行性感染和日後患上自身免疫疾病的機會。

維他命D是維持健康的一項重要元素，特別是頭一歲。它除了幫助腸道吸收磷和鈣質，使骨骼強壯健康，還可以減少流行性感染和日後患上自身免疫疾病的機會。美國國家醫學院 （IOM)和 美國兒科學會 （AAP) 都建議嬰兒在滿一週歲，需每天攝取400 IU 維他命D 。

嬰幼兒維他命D攝取不足可以引致生長遲緩，甚至是後期的佝僂病。患佝僂病的小孩，腿部多呈弓形或膝內翻，而且較矮小，嚴重會骨骼變形。骨骼的硬組織是由磷和鈣組成，若果缺乏維他命D，腸道磷和鈣吸收會減少，以致1. 沒有原材料組織強壯的骨骼；2. 當血液中的磷和鈣供應不足，會從已成形的骨骼中攝取。

雖然維他命D可以從食物，包括奶、蛋和魚類中攝取，身體受陽光照射後亦會製造維他命D。可是，美國疾病控制及預防中心的一份大型研究指出於一歲前攝取足夠維他命D的嬰兒少於五份之一；而母乳餵哺的嬰兒更少於十份之一。皆因現代城市人很少長時間接觸陽光，血液中的維他命D並不多，生產出來的母乳只含有微量的維他命D。然而配方奶粉已經加入了一定量的維他命D，但似乎仍些未能滿足嬰兒的需要。所以AAP 呼籲不論是配方奶或母乳，都應該以滴管形式加入 400IU/d 的液態維他命D，供給嬰兒所需。

建議餵母乳的媽媽們可以每天按照建議份量在寶寶的奶中額外加入 400 IU的維他命D。 而餵配方奶的媽媽可以參照配方奶所標示的營養標籤，若果一天的奶量所含的維他命D不足 400IU ，則可以在最後一餐用滴管補足。

(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)