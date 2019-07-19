Zalora男女裝 季末大減價 人氣服飾額外再七析

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Zalora時尚服飾做緊季末大減價，精選貨品可享折上折優惠！最多全單慳$450！等小編同大家介紹吓有咩好買啦啦！

Zalora一向賣嘅衫都幾多樣化，有歐美風﹑韓風﹑OL服飾等，好適合一眾young lady～

TokichoiV領針織外套 $202.9 原價$349

小編幾欣賞呢件針織外套，粉紅色帶點小可愛嘅感覺之餘，薄身嘅質身唔會着得好厚重。而且可以直接當上衫着之餘，當外套着入面再着衫一樣冇問題。前短後長嘅設計都幾有特色，有小清新感覺又有啲韓風feel。

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Eyescream Tweed Mini Skirt $81.3 原價$249

呢條韓妹格仔A字裙絕對會係好多少女們嘅favourite，一條格仔裙再襯一件簡單淨色嘅上衫，立即出得門口，方便易襯。A字裙型又唔會太貼身，啱晒怕醜唔想高調賣弄性感翹臀嘅姊妹們。

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ZALORA Soft Tailored Self Tie Skirt $141.33 原價$249

呢條係來自Zalora原創嘅黑色半身裙，及膝嘅長度啱晒返工，裙尾開番個性感小叉叉，開會唔覺意露一露對白滑大脾，都唔算好過份。換對幼帶高踭鞋，放工同朋友去飲杯嘢都唔怕失禮，話唔定仲會發生「小姐你張單有人幫你埋咗」嘅場景。

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Dr. Martens Core Adrian Tassel Loafers $888.9 原價$1,299

話說近排好似又興番學生哥返學鞋，作為小文青嘅你又點可以錯過，係時候趁減價入手啦！Dr. Martens嘅皮鞋，我都唔知有乜可以多講，只可以話夠靚又夠潮啊～ 襯個學園風中長裙，即刻化身小學妹，青春味道返晒嚟，加埋個布袋即刻行得。

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好啦講咗咁耐，到底點先可以有咁抵嘅價錢呢？跟住以下步驟做啦！

Step 1. 立即按此連結帶你去到Zalora嘅網頁

Step 2. 選擇心儀嘅貨品後再揀size，然後就撳「加到購物袋」；

Step 3. 撳入去購物袋查閱自己嘅購物車有咩產品～

Step 4. 喺輸入優惠碼一欄輸入番優惠碼「YAS30」(記得英文字母要大階！)

Step 5. 之後就會見到自動幫你減咗價㗎喇！

以呢件針織衫為例，原價要$349，減價後係$289.9，再有7折！所以到手價只需$202.9！超級抵～不過記得7折優惠碼只適用喺精選貨品 (有標明的)

快啲揀選你嘅心儀貨品啦！男裝都做緊特價㗎，揀埋衫褲比你男朋友啦～ 💗

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(產品資料以最新官方發佈為準)