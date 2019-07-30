《 美食敢死隊 》網紅鹹蛋黃零食測評 邊款最值得買？(下)

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上星期小編為大家試食咗4款小紅書上網民推介的鹹蛋黃零食。不過鹹蛋黃零食實在係大熱，仲有好幾款都係網民大力推薦的零食。點可以唔試埋佢呢？！

1. 味back港式網紅魚皮 ¥19.8

魚皮十分香脆，一啲都唔腥。雖然炸過但係完全冇油味，每塊魚皮上都黏滿鹹蛋黃碎，所以每啖入口都又香又脆而且仲有濃郁嘅鹹蛋黃味，一試就停唔到落嚟！一包50g好快就會食曬，煲劇必備零食！雖然單價有少貴，但係有買3送1，好食程度係會令小編一次落單4包都唔會嫌多！

鹹蛋黃味 ★★★☆☆

性價比 ★★☆☆☆

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2. 水軍鹹蛋黃鍋巴 ¥18.9

水軍鹹蛋黃鍋巴除了有鹹蛋黃味仲加入蟹膏作噱頭，但食落口兩種味道都不太出。只感覺到很淡的鹹蛋黃味，未能吃得出蟹膏的味道。因為鍋巴經過油炸，食落帶點油膩，咬落很脆但是稍嫌硬身。雖然經過油炸但原材料是米，食完罪惡感都沒有咁重。包裝的密封袋氣密性良好，分開多次食都不會漏氣。

而且¥18.9是買一送一的價錢，一包只需¥9.9！每包分量都幾重，啱曬中意油炸零食嘅人士！

鹹蛋黃味 ★☆☆☆☆

性價比 ★★☆☆☆

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3. 老楊鹹蛋黃餅 ¥15.8

老楊鹹蛋黃餅乾雖然是台灣產品，但是在天貓超市都能找到。每塊餅乾獨立包裝，一盒餅乾內有10小包，相比淘寶上其他鹹蛋黃口味的零食價格會貴少少，大概因為是台灣進口的原因。老楊鹹蛋黃餅乾口感酥脆，而且帶點沙沙的口感，類似酥餅的口感。鹹蛋黃味比較濃郁，鹹香中帶有餅乾的麥香味道，食完後鹹蛋黃味還留在口中很久！

鹹蛋黃味 ★★★☆☆

性價比 ★★☆☆☆

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一連兩星期都為大家試食咗7款鹹蛋黃味零食，有啲真的很令人驚艷，已經放入咗我嘅回購名單內！唔知大家睇完呢個食評之後會唔會有衝動去買嚟試食呢？快啲點擊文內連結購買啦～

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)