清邁清萊一日遊 參觀藍白黑廟、走訪神秘金三角、體驗長頸族文化

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每逢假期節日，泰國一直都係好多香港人必去嘅熱門旅遊聖地。除咗曼谷以外，清邁亦係許多旅客鐘意去嘅城市之一。清邁同曼谷截然不同，清邁悠閒寧靜、文藝氣息濃厚，周圍都係歷史悠久嘅古跡佛寺、大自然景色，令人不期然地放慢腳步，好好感受旅行嘅意義～

但係一諗到去旅行又要計劃行程又要安排交通，想必大家都覺得好苦惱好頭痕！今次，小編就為大家挑選咗【清邁清萊一日遊套票】，套票已經幫大家計劃好行程、安排好交通、膳食！全程由泰國籍專業導遊以中英文導覽，帶你深入探訪清邁清萊，想知道行程有幾豐富？快啲睇埋落去啦～

【清邁清萊一日遊】經典藍白黑廟、金三角、泰北長頸族部落、帕瑤遊湖、清邁夜市

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景點一：Wiang Pa Pao溫泉

由於清邁去清萊車程需時大約三個鐘，所以導遊接齊團友後第一站會先到Wiang Pa Pao溫泉稍作休息，遊客可以體驗用天然溫泉水泡腳，一邊泡腳嘅同時仲可以一邊享用溫泉蛋。

景點二：白廟

白廟係清萊必去嘅景點，白廟嘅外觀不同於泰國傳統金碧輝煌嘅寺廟，白廟以純白為底，鏡面玻璃鑲邊，雕工華麗細膩，現場睇簡直令人震撼。

景點三：藍廟

藍廟嘅規模同人氣雖然唔及白廟大，但都係屬於清萊必去嘅景點之一！藍廟用鮮艷飽和嘅藍紫色為主色調建而成，整個廟宇由外牆甚至到室內嘅牆壁都係藍色，十分值得一去！

按下來嘅行程會因應你選擇嘅套票而有所不同，大家可以按自己嘅喜好去選擇最啱你嘅行程～

週星期二、四、六出發：

景點四：帕瑤湖

帕瑤湖係泰北最大嘅湖泊，遊客可以優哉悠哉咁搭住小船欣賞湖光山色。

景點五：清邁夜市

清邁的夜市亦不比曼谷少，而其中規模最大而且唯一一個全年無休嘅夜市就係清邁夜市。

參觀完清萊唔同特色廟宇、天然景色，最後一站當然要去夜市填飽肚肚、購物血拼啦～

週一、三、五、日出發：

景點四：黑廟

如果你係選擇咗逢週一、三、五、日出發嘅一日遊團，接下來嘅景點會去參觀黑廟。黑廟雖然叫廟，但其實並唔係一座廟宇，而係一座以地獄與死亡為主題嘅博物館。館內收藏咗好多來自世界各地嘅動物骸骨、標本等藝術展品，唔少遊客都慕名而來。

景點五：長頸族部落

長頸族係泰北其中一支少數民族，亦係最為人熟悉嘅少數民族。此地居民除咗長頸族之外，仲有大耳族以及阿卡族。長頸族嘅女孩子從小就要開始戴上金色頸環，金色頸環代表著美麗，頸環越多、頸部越長就越美麗。行程中可以參訪當地居民的傳統生活方式，仲可以購買佢地親手製作嘅飾品及手工布。

景點六：金三角、大佛、游湄公河

金三角係泰北新興嘅旅遊勝地，接下來嘅行程會帶你走訪神秘金三角地帶，參觀曾經盛產罌粟嘅製作地，坐住搖船遊覽金三角地區湄公河景色，體驗水鄉文化。

景點七：清邁夜市

最後一站都係會返去清邁夜市，品嚐當地地道小食，填飽肚肚之後就行街血拼啦！

溫馨小提示：提提大家逢星期二、四、六同逢星期一、三、五、日出發嘅行程係唔一樣㗎，預訂時記得睇清楚日子啊！

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(以上產品資料以官方最新發佈為準)