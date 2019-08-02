《媽媽B啊 》從懷孕第一天就要開始預防妊娠紋！

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據統計指出多達九成孕婦需要面對妊娠紋的問題。它們通常出現在肚、臀部、大腿、或許是乳房位置，懷孕期間或者剛剛出現時，多數呈紅色、紫色或者啡色，隔長時間後會變成銀白色。

懷孕的中期開始胎兒的成長加快，皮膚底層會被強行拉扯，產生一條條細小的裂痕，形成妊娠紋。妊娠紋的產生與遺傳有莫大的關係，即是若果你的媽媽或姐妹有妊娠紋，你很大機會有同樣的情況；同樣若果你的媽媽和姐妹沒有妊娠紋，你也可以免卻這憂慮。除了遺傳因素外，體重增加得太多或太快亦可引致妊娠紋。而白皙皮膚的女士又會較健康膚色的更易產生妊娠紋。

要預防妊娠妊紋必須及早開始。做好皮膚保濕滋潤是健康皮膚的關鍵，這樣可以使皮膚看上去光滑細緻和加固皮膚表層的防護力外，同時可以有效增加皮膚彈性，抵抗因為拉扯而形成妊娠紋。孕婦應在未出現妊娠紋前便護理皮膚，增加皮膚彈性，盡量減低妊娠紋出現的機會。若開始出現妊娠紋時，則必需把握修復的黃金時間，加強保濕滋潤，因為一但變成銀白色後便很難復原。

建議生產後，媽媽們可以用含有維他命的按摩油在患有妊娠紋的位置上按摩，增加血液循環，有效供應皮膚充足養分，加速修復皮膚。

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注意選擇護膚產品時盡量選擇由成份天然的，畢竟護膚品的成分複雜，難驗證成份表眾多的化學物質會否被皮膚吸收進入循環系統，影響胎兒或餵母乳的嬰兒。

另外，體重管理亦是預防妊娠紋重要的一環。孕婦的體重應該慢慢穩定地增加，避免因暴飲暴食令體重增長太快。這不單是為了美觀減少妊娠紋，更重要是減低妊娠糖尿病和妊娠高血壓的風險。

(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)