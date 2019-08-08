《媽媽B啊》媽媽應該給寶寶安撫奶嘴嗎？齊探討安撫奶咀的好與壞

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嬰兒吸吮反射 (sucking reflex) 是指嬰兒天生便懂的吸吮，只要把乳頭或手指等物放進嬰兒口中，他們就會反射式吸吮。這是嬰兒覓食的重要生存技能，所以我們應該認同嬰兒是喜歡吸吮的，他們可以從吸吮動作中獲得安全感和快樂。但媽媽們之間一直流傳說安撫奶嘴會令嬰兒哨牙，到底有幾份真確性。想藉此與各位十五十六的媽媽們探討一下安撫奶嘴的好與懷。

對於有些難以取悅的嬰兒來說，吸吮奶嘴或許是他們最快樂的時間。只要奶嘴一到口邊，便馬上感到滿足，可以大大減少照顧者的壓力和煩惱。例如，奶嘴可以即時分散嬰兒的注意力。當嬰兒在大吵大鬧，特別是注射疫苗後，奶嘴可以給予他們最大的安慰，使他們短暫地忘記痛楚。另一個例子是坐飛機時，嬰兒不懂吞口水和打呵欠來舒緩耳壓。吸吮奶嘴這動作不單有助緩衝耳壓造成得痛楚，還可以安撫他們的不適情緒。

嬰兒猝死症是指嬰兒無法預期地突發死亡，這是所有父母的惡夢，亦是媽媽睡不好，每每隔一兩小時便起床確保嬰兒安全的原因。原來奶嘴其實不單單只有安撫巧能，有研究指出嬰兒在睡覺時用奶嘴，可以把嬰兒猝死症(SIDS) 的機會降低九成。若果嬰兒俯睡，在沒有吸吮奶嘴的嬰兒猝死症的機會是有吸吮的2.5倍。

有調查指出太早開始讓嬰兒吸吮奶嘴會使嬰兒產生混淆，他們會分辨不到奶嘴和乳頭，減低母乳餵哺的成功率。但已被另一份研究重新審視後，發現奶嘴並不影響健康、滿月的嬰兒的母乳餵哺。建議媽媽可以讓寶寶先熟習乳頭或奶瓶，數週歲後才給他們奶嘴，可以避免混淆的機會。

長期吸吮奶嘴可以導致「奶嘴牙」（pacifier teeth) ，是指嬰兒的口和前面的牙齒長期被奶嘴阻礙生長需形成一個洞。

根據美國牙科兒童牙科學會（AAPD)指出，長期使用奶嘴有機會導致牙齒歪曲、咬合不正和前排牙齒突出。對於這項指控，大家都忽略掉「長期」這兩個字。其實兒童牙醫建議小童在兩歲開始戒奶嘴，在四歲前完全戒掉便不會造成牙齒問題。

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(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)