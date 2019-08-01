《美食敢死隊》拯救減肥中的吃貨！試食4款人氣低脂低卡路里零食

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喺減肥嘅道路上，零食簡直就係我地最大嘅敵人！明明減緊肥，但又忍唔住想食零食點算好？為咗拯救每一個減緊肥嘅吃貨，今日特派試食專員再次出動，為大家試食低脂、低卡路嘅零食。想知道有咩零食適合減肥人士？即刻Click入上面嘅直播影片睇睇啦～

1. 薄荷健康 即食香辣味雞胸肉腸 領券價¥27

魚肉腸零食平時就見得多，雞胸肉腸零食你地又食過未呢？眾所周之，雞胸肉高蛋白質、低脂肪，唔少減肥食譜都會見到雞胸肉嘅縱影。薄荷健康出品嘅即食香辣味雞胸肉腸，一如既往含有滿滿優質蛋白質，每食一條雞胸肉腸就輕鬆補充咗相等於約2個蛋白嘅蛋白質啊！而且，每一條雞胸肉腸都只有0.625g脂肪，食多幾條都唔會有罪惡感～雞胸肉腸仲不含淀粉、人工甜味劑、味精，口感煙韌，不過由於無添加味精，味道食落會比較清淡，香辣味亦不太突出。每根雞胸肉腸仲係獨立包裝㗎，細細包方便袋落手袋，口痕時食一小包過過口癮，簡直係一流啊～

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2. 薄荷健康 即食雞肉丸 領券價¥40 (3大包)

除咗即食雞胸肉腸之外，薄荷健康仲出品咗另一款雞肉零食－雞肉丸。呢款雞肉丸同樣高蛋白質、低脂肪，每一小袋嘅雞肉丸僅僅只有22卡路里及0.55g脂肪！連內地女星沈月都曾經喺節目上大方推薦過呢款零食係佢減肥期間會食嘅小零食～

呢款雞肉丸嘅雞肉香味雞肉腸較重，一打開包裝袋已經聞到陣陣香味。肉丸裡面加咗馬蹄粒，食落脆脆地，口感更加豐富。另外仲有買家建議可以先用微波爐加熱，大家不妨都試吓係咪叮熱食更滋味呢～

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3. 良呈美 即食魔芋凉皮 領券價 ¥33.8(3盒)

如果你追求嘅係既飽肚又唔會肥嘅小食，魔芋涼皮絕對係好好嘅選擇。首先，魔芋基本上係零熱量、零卡路里嘅食物，而一盒即食魔芋凉皮只有78卡路里，熱量亦只係相等於一個蘋果咋！其次，魔芋天生富含葡甘聚糖，遇水膨脹，仲含有豐富膳食纖維，食一盒就可以填飽肚肚啦，仲可以飽足幾個鐘𠻹～更重要係，良呈美魔芋凉皮可以一路減肥一路滿足你地挑剔嘅味蕾，皆因佢係有三種口味，分別係香辣味、麻辣味、麻醬味！試食專員今次就試咗香辣味同麻醬味，涼皮嘅口感QQ彈彈，非常有咬口。而且每盒涼皮內附嘅調味料份量都好充足，味道濃郁，終於唔使再食得咁清淡啦！吃貨們快啲入手啦～

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4. 薄荷健康 零卡蒟蒻果凍水蜜桃味 領券價¥31

最後一款零食同樣都係由薄荷健康出品㗎，呢款蒟蒻果凍包裝顏值極高，一盒入面有12個小果凍。一拉開包裝盒就已經聞到好香甜嘅水蜜桃味，令人忍唔住即刻好想試！不過食落口之後就令人有啲失望，皆因果凍聞落去好重水蜜桃味，但當食落口就實在冇咩味道。不過就勝在零卡路里、零脂肪、零添加糖，完全零負擔，超級適合減緊肥嘅朋友們～

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(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)