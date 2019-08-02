原來淘寶都可以講價？小編親自教授講價4大技巧！

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作為一個精明嘅消費者，平時出街買嘢除咗會格價之外，仲會殺價！但係出街買嘢就話可以同店員講價，乜原來網上購物都可以講價？！唔講唔知原來淘寶都可以講價㗎！就等小編今日同大家分享喺淘寶上同客服講價嘅小技巧啦！

第一招：親～

第一招當然就係教你如何同客服拉近關係啦！道理就好似平時行街買嘢講價時會尊稱老闆或店員做「靚女」、「靚仔」、「姐姐」、「哥哥」一樣，目的就係想表示友好，拉近人與人之間嘅距離。而「親」就係淘寶上好流行嘅稱謂，即係「親愛的」嘅簡稱。通常淘寶客服都會用親嚟稱呼買家，所以我地都可以賞試用親去稱呼番客服㗎。

第二招：無限商機

第二招就係要向客服表明來意，表示自己將會成為「回頭客」。對於賣家嚟講，令每一位首次購物嘅買家轉化成為長期嘅忠誠顧客簡直係佢地最期待嘅畫面！所以如果你預計得到自己將來都會不斷再回購佢地嘅產品，不妨試試用呢招去問問客服有冇折扣啦。

第三招：人肉推廣員

接下來就係令店家覺得俾優惠你係值得㗎，甚至想俾更多嘅折扣你。咁到底係點樣做呢？就係提出自己願意成為人肉推廣員，無論係你嘅兄弟姊妹、閨蜜知己、姨媽姑姐、同事上司，總之就話畀客服知你會幫手推薦比身邊嘅人，實行用自己把口嚟落廣告！

最後一招：欲擒顧縱

若果試晒上面3招都唔成功，最後一招就係使出大技－欲擒故縱！適當嘅語言偽術係有極大嘅輔助功能，例如「好吧，我再考慮看看吧」或者「我再想想吧！」等等，暗示希望客服提供折扣價。但係如果客服表示價錢已經最優惠，甚至已經係成本價，冇辦法再更便宜，我地就千萬唔好再為難客服啦。

即刻撳下圖睇吓小編親身示範講價技巧：

下圖為小編朋友示範：

以上嘅四招都只係小編嘅小小心得，倘若試晒以上四招都動搖唔到店家，大家亦毋須心灰氣餒，正所謂：「試咗唔代表一定得，唔試就一定唔得！」最重要係記得保持禮貌、尊重，做個既精明又文明嘅消費者啊！