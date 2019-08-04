《美食敢死隊》拯救減肥中的吃貨 食盡3款人氣減肥零食唔怕肥！？

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減肥可以講係好多人嘅終生事業，喺減肥嘅道路上，零食簡直就係我哋最大嘅敵人，莫非為咗減肥就要同零食永遠講拜拜？市面上就冇啲又好食又低脂嘅零食可以滿足到減緊肥嘅人士？為咗拯救每一個減緊肥嘅吃貨，今日小編再次出動，為大家試食低脂、低卡路里嘅零食！食幾多都唔怕肥啦！

1. 食味的初相 海苔脆蝦 26g ¥19.9(3盒優惠裝 ¥49.7)

如果係平時中意小酌一下的人士就肯定會中意呢款海苔脆蝦！食落一啲都唔會聯想到係減肥零食，無論從口感同味道都與平時食開的脆蝦十分相似。包裝仲好認真咁寫明16隻，試食專員數過真係夠數！脆蝦真的很酥脆！連埋蝦頭一齊食，酥脆之外仲越咬蝦的鮮甜味越出，還帶有海苔的香味。送酒真係一流！試食之前有留意到呢款脆蝦經過減糖和鹽，食落確實沒有平常脆蝦咁重的調味料，咁樣反而令到蝦本身的海鮮味更明顯更加鮮甜！而且呢款脆蝦是採用低溫脫水方式製成，沒有經過油炸，食落更加沒有負擔啦！無論點講脆蝦相比其他減肥零食來講熱量同脂肪都算高。只不過減緊肥都會有想放縱嘅時候，但係又唔想咁大罪惡感，咁呢款脆蝦真係首選啦！

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2. 食味的初相 醬爆牛蹄筋 香辣味 ¥28.9

咁多減肥零食中試食專員最期待就係呢款醬爆牛蹄筋，一收貨就忍唔住拆來試食！一大包內有獨立真空包裝的6小包，每次食一小包啱啱好唔會太多又可以過下口癮。牛蹄筋聞落好似牛肉麵嘅香味，每粒牛蹄筋比例合理不會很碎，好有咬口，而且辣味十足。不能食辣的朋友可能選擇醬香味會比較容易入口。雖然辣味十足不過唔會過咸，仲有加入杏鮑菇同芝麻一齊醃製，口感更加豐富。牛蹄筋好煙韌，要咬耐啲先好消化，咀嚼次數越多會增加飽腹感，而且牛蹄筋脂肪含量很低又充滿膠原蛋白，食得多仲有護膚功效，保持皮膚彈性！減肥嘅同時都要注意保養的！

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3. OSnack無蔗糖膠原蛋白凍乾水果膠原果脆 混合5口味 領券價¥59

呢款水果乾以純天然、0蔗糖、可吃的零食面膜為噱頭，外表睇落去好似厚厚嘅白朱古力包住水果乾咁，但其實唔係白朱古力嚟咖。係用特殊技術令水解膠原蛋白粉形成薄膜包住水果乾，每次食嘅時候除咗吸收水果嘅維生素C仲攝入膠原蛋白，減肥同美容一齊進行，所以先稱為可吃的零食面膜！混口口味分別有菠蘿、香蕉、芒果、榴蓮和士多啤梨5種口味。5款口味內小編覺得榴蓮亁最好食，其次係香蕉亁。不過香蕉亁的評價卻十分兩極，有人覺得是最難食。芒果果乾食落沒有芒果味感覺怪怪的，而士多啤梨亁和菠蘿亁最中規中矩。沒有額外糖分添加所以食落都是水果本身的甜味，符合健康零食的其中一個要素。果乾係用真空冷凍乾燥技術抽乾，口感是脆脆的，都幾特別。但是價錢不便宜，買來嘗鮮就好。精美包裝用來送禮也不錯。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)