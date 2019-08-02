《肥妹開箱》街頭試玩DIY梳打水機，一罐梳打水成本平均只需$1！

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炎炎夏日，特派專員阿麻子再次走出街頭，為一眾街坊們DIY消暑解渴嘅有氣飲品，快啲Click入上面嘅影片睇下街坊們有咩反應啦？

睇完以上嘅影片，相信大家對片中嘅梳打水機都好有興趣。如果你係碳酸飲品愛好者，你絕對值得擁有一部梳打水機！就等小編為大家介紹呢部梳打水機係點樣用啦！

Soda plus 便擄式梳打水機(贈送10枝氣彈) ￥168

+ 4 + 3 + 2

Soda plus 梳打水機嘅原理係利用機器賦予嘅壓力將可食用嘅二氧化碳打入水中，短短3秒鐘就可以令一杯平淡無奇嘅清水充滿氣泡。操作流程亦非常簡單方便，完全零技巧可言，只需要跟住以下嘅使用步驟，輕輕鬆鬆就可以DIY梳打水。

Step 1. 擰開蓋，將水倒入水瓶內(倒至注水線)

Step 2. 將二氣化碳氣彈裝入瓶蓋嘅啟動艙

Step 3. 再將瓶蓋放係水瓶上並且向右擰緊

Step 4. 此時氣彈會釋出二氧化碳，然後輕輕搖晃一下瓶身，一杯充滿氣泡嘅梳打水就出世啦！

Step 5. 最後可以按自己喜好加入冰塊或者檸檬片

講到底，究竟呢部Soda plus梳打水機有咩咁巴閉呢？

1. 更天然

一般嘅汽水成分都含有大量嘅糖、色素、磷酸、防腐劑、香精等其他人工添加劑，飲得多對身體百害而無一利。相反，自製嘅有氣飲品成分就簡單同天然好多，主要成份就只有水及二氧化碳，仲可以自行決定落唔落糖及其它調味料。對於平常好鐘意飲碳酸飲料嘅朋友黎講，自製有氣飲品絕對更天然更健康。

2. 更健康

原來梳打水係對人體益處多多㗎！梳打水可以促進血液循環、增加代謝功能、幫助腸胃消化、緩解便秘。而且仲好適合女士們內服外用𠻹，梳打水可以增強飽腹感，有效減低食量，啱哂減緊肥嘅你。而且梳打水仲可以用嚟洗面，去除皮膚老化角層，吸走毛孔污垢，達到深層清潔，皮膚自然望落就更光滑啦！

3. 更多飲法

阿麻子今次就為街坊們試咗DIY梳打水同梳打奶茶，但其實呢部梳打水機嘅玩法又點止咁少。梳打水機仲可以自製有氣果汁、汽水、綠茶、雞尾酒等等。網上仲有好多DIY梳打飲品嘅食譜，大家都不妨試試。

4. 更抵

一枝二氧化碳氣彈係可以打到3罐330ml嘅梳打水，平時係便利店買一罐梳打水價錢大約要$8左右，一枝氣彈價錢只需$3.4，平均自製一罐梳打水成本只係約$1咋！即係買一罐梳打水嘅費用已經可以足夠自製到8罐梳打水啦！真係抵好多啊！

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溫馨小提示：如果本身腸胃唔好嘅你，記住盡量唔好空腹飲氣泡水啊！

(產品資料以官方最新發佈為準)