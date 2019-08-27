KKday x HK01獨家優惠 台灣行程買滿$500即減$100！(內附優惠碼)

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今次KKday與HK01攜手合作，推出HK01會員專享獨家優惠碼，全線台灣行程只要買滿HKD$500埋單時輸入優惠碼【ZQ6N70】即減HKD$100！

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(KKday截圖)

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2. 登入已有帳號，未係會員嘅你都可以使用Facebook/Google帳戶快速登入！

3. 於目的地一欄輸入「台灣」或直接輸入你要去嘅地區，然後開始挑選心儀行程。

4. 挑選好行程後按「立即預訂」前往付款。

5. 結帳金額只要滿HKD$500，於「使用折扣券」一欄輸入優惠碼【ZQ6N70】，即減HKD$100！

優惠碼請於以下期間內使用：

訂購日期：2019年8月27日 - 2019年12月31日

出發日期：2019年8月28日 - 2020年2月29日

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溫馨小提示：留意番優惠碼只限一日團、半日團、多日團；不包括包車、上網SIM卡、門票、美食券類別等商品，查閱條款及細則詳情請按此連結

(以上資料以官方最新發佈為準)

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