《美食敢死隊》賣堅果嘅三隻松鼠？除咗堅果仲有好多其它零食㗎！

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有睇過內地電視劇嘅應該都會聽過三隻松鼠呢個牌子，隨處可見這三隻松鼠嘅身影，好奇心之下試食專員都打開淘寶網搜尋下三隻松鼠究竟有咩咁特別。發現原來三只松鼠唔只有堅果咁簡單，仲有好多其他唔同種類嘅零食。所以特別淘咗銷量同好評最多嘅零食返嚟為大家試食！

1. 約辣辣條 ¥9.9

香港人可能未接觸過辣條呢樣零食，不過原來喺內地係十分普遍而且深得小朋友歡心嘅零食來的！皆因價錢好平又好食，小朋友都買得起。大家又知唔知辣條係咩整成嘅呢？辣條係用黃豆同麵粉混合壓制而成，再加入辣椒同其他各種香料。口感煙韌所以辣條又俗稱辣麵筋。約辣辣條嘅包裝好有心機，一盒入面仲用咗唔同顏色嘅包裝，不過都係同一種味！全部都係獨立小包裝，撕開嘅時候都唔會令辣油濺出嚟整污糟手指，十分貼心。甜辣口味，煙煙韌韌又唔會好油膩，食到停唔到口！價錢仲好平，唔使¥10就有20小包！

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2. 蜀香牛肉 ¥19.9

蜀香顧名思義係麻辣味，這種麻辣口味的牛肉乾市面上不太見到有得賣。不會太辣而且有少少麻十分過癮。牛肉係長條塊狀，睇到完整的牛肉條唔會太碎，而且肉質咬落乾身有嚼勁，食到牛肉的絲絲纖維。仲有芝麻粒增加香味令牛肉乾越嚼越香而且豐富咗口感層次。中意四川口味嘅推薦購買！

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3. 15cm風乾鴨脖 ¥9.9

15cm風乾鴨脖齋睇名都已經感覺十分震撼！每一包60g入面真空包裝一條足足有15cm長的鴨脖，未試已經被它的外表嚇到，十分有衝擊性！風乾鴨脖有一點煙熏的味道幾乎沒有辣味所以食落會有少少鴨肉的腥味，鴨脖經過風乾肉質係一絲絲的，口感好似在食腊鴨。食完一條需要用多一點時間。不喜好鴨脖的朋友仔請不要輕易嘗試。

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4. BIG大辣片 ¥6.9

BIG大辣片真係好大塊大過塊面呀！其實同辣條差唔多，都係用黃豆同麵粉混合製成，看上去同腐竹很相似。包裝入面有好多醬料看起來以為好辣但其實口味是偏甜，甜辣的口味很容易令人上癮食到停唔到口。辣片很薄很入味但口感一點都不軟爛反而十分煙韌有咬口，將大辣片卷起來食層層疊疊口感更過癮呀！而且價錢真的十分抵食！

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唔知大家睇完這篇試食測評之後對三隻松鼠會唔會改觀咗呢？三隻松鼠嘅零食種類實在係太多了，今次只能揀選幾款為大家試食。三隻松鼠天貓旗艦店仲有好多唔同種類嘅大禮包可以選購，未試過他們家的產品的朋友仔可以買大禮包嚟試下，一次可以試多種具代表性嘅零食，唔使左揀右揀啦！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)