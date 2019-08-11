《美食敢死隊 》賣堅果嘅三隻松鼠？試食月銷量過萬嘅零食！

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有睇過內地電視劇嘅應該都會聽過三隻松鼠呢個牌子，隨處可見這三隻松鼠嘅身影，好奇心之下試食專員都打開淘寶網搜尋下三隻松鼠究竟有咩咁特別。發現原來三只松鼠唔只有堅果咁簡單，仲有好多其他唔同種類嘅零食。所以特別淘咗銷量同好評最多嘅零食返嚟為大家試食！

1. 堅果大禮包 領券價¥78(1373g 7袋)

試食專員對三隻松鼠嘅第一印象就係堅果啦！天貓三隻松鼠旗艦店都標榜住【連續7年全網堅果零食銷量第1】，令試食專員對三隻松鼠嘅堅果大禮包都充滿信心！大禮包足足有1373g差不多1.4公斤咁重，分為活力版同紅黃款。兩款入面都有7款零食，活力版係手剝巴旦木(外形同杏仁好似但唔係杏仁嚟咖)、紙皮核桃、多味花生、蘭花豆、蟹黃味瓜子仁、蟹香蠶豆及卷卷果丹皮，紅黃款係碧根果、夏威夷果、炭燒腰果、多味花生、蘭花豆、蟹黃味瓜子仁及蟹香蠶豆。兩款禮包無法指定隨機派送只好靠運氣啦。試食專員收到嘅係紅黃款。入面嘅蘭花豆其實都係蠶豆，只係製作方法同調味不同。堅果食落新鮮沒有壞沒有油膱味，口感好脆。一次過可以試勻好幾種堅果特別有滿足感。但係記得準備好剝殼工具，有啲堅果係冇剝殼的，要自己動手啦！現在店鋪仲有活動滿¥88減¥25！¥63就可以買到啦！真的好抵，7款堅果裡面有碧根果同夏威夷果這兩款比較貴的果仁，再配其他相對平少少的花生和蠶豆感覺上都合理抵買。這樣的價錢在香港是很難買到咁多堅果的！

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+ 3 + 2

2. 豬肉脯 ¥18.9

豬肉脯有3種口味，原味、香辣同芝麻味。3種口味都是咸口，沒有什麼甜味。芝麻味是整塊豬肉脯上都黏住芝麻，芝麻味道很香口感都豐富一點。香辣味是小編覺得最好吃的，不會太辣，味道令人越食越上癮。但係豬肉脯比較薄身，而且肉質比較亁身和硬，要咬比較耐。每小包內有薄薄3塊，份量都幾足夠，過口癮必備零食。

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3. 手撕麵包 ¥24.9

呢款手撕麵包果然”包”如其名，徒手就可以一層又一層咁撕開。質地非常鬆軟，如果放落微波爐稍為加熱一下，真係同新鮮出爐嘅麵包冇分別㗎。味道方面係醇醇嘅奶香味，唔會過甜或過淡，一啲都唔會膩。小編認為如果再配搭埋一杯酸奶就係一個簡單快捷又完美嘅早餐啦！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)