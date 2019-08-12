Strawberrynet草莓網 全埸美妝品促銷大減價 全單額外8折優惠！

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各位姊妹們係時候把握機會幫屋企啲護膚品、化妝品補貨啦！Strawberrynet草莓網做緊全場促銷大減價！只要係香港及澳門地區嘅訂單，即可享有全單8折優惠。想知道更多優惠詳情？快啲睇埋落去！

Strawberrynet草莓網係一間以香港為基地嘅網上美妝產品購物平台，擁有800多個來自全球各地嘅品牌，超過33,000款美妝產品，以優惠嘅價錢售賣各種護膚品、化妝品、頭髮護理品、男女士香水等等。

𠵱家Strawberrynet草莓網就做緊全場促銷大減價，每張訂單都可享有全單8折優惠 (留意番！優惠只限香港及澳門地區)。部份商品仲做緊95折優惠， 即係95折完之後再有8折，折上折優惠！

全單額外8折 (Strawberrynet截圖)

優惠又點止得咁少呢？𠵱家買滿HK$200仲可以免運費𠻹！早買早享受，只要你係當日10AM前落單就可以選擇即日送貨服務(週末及公眾假期除外)，啱晒小編呢啲既心急又唔等得嘅人啊！(更多發貨詳情請參閱官網)

溫馨小提示：用Strawberrynet草莓網嘅手機應用程式落單仲有額外95折優惠，可以與網站上所有折扣優惠同時使用㗎！

手機APP下單再有額外95折(Strawberrynet截圖)

購物前記得留意番以下條款及細則啦。

條款及細則:

- 額外8折優惠不可與今日必買、人氣王牌TOP 40、特賣加推或長期客戶折扣優惠同時使用。

- 購物滿HK$200即享免運費。未購滿HK$200，需額外支付運費HK$30。

- 消費以商品折後總價計算。

(以上資料以官方最新發佈為準)