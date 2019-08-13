HKTVmall 月餅早鳥優惠 大量月餅禮券低至半價！

網購攻略 網購攻略

一年容易又中秋，仲有一個月就到一年一度嘅中秋節喇！一講起中秋節，對於一眾吃貨們嚟講一定會諗起月餅。𠵱家HKTVmall就做緊月餅早鳥優惠，不論係傳統月餅、奶黃月餅、冰皮月餅、雪糕月餅等等都全部有折，最抵優惠低至5折！就等小編同大家一一介紹有咩牌子嘅月餅值得入手喇。

【鴻星食品】

𠵱家HKTVmall做緊鴻星食品中秋節大優惠，優惠低至75折，買滿3件鴻星食品仲額外享有9折！

雙黃白蓮蓉月餅 (禮券) 特價$230 原價$308

迷你金箔全黃白蓮蓉月餅(孖寶月餅) (禮券) 特價$52 原價$62

尊貴金箔雙黃白蓮蓉月餅 (禮券) 特價$258 原價$338

+ 2

【太興】

買滿2盒太興月餅即享優惠價$356，平均每盒4件裝嘅月餅只需$178咋，平價抵食之選！

講起太興一定會即刻諗到佢嘅皇牌燒味，太興就出咗一款滿燻燒鵝果仁叉燒月餅，如果你食厭咗傳統月餅，燒味口味月餅都係一個新選擇啊！

雙黃白蓮蓉月餅(電子兌換券) 特價$188

滿燻燒鵝果仁叉燒月餅(電子兌換券) 特價$198 ​

【利苑】

利苑月餅包裝簡約大方，而且仲有低糖配方，熱量較低，絕對係健康之選。

迷你奶黃月餅禮券 特價$198 原價$278

雙黃低糖白蓮蓉月餅禮券 特價$248 原價$358

金華火腿月餅禮券 特價$258 原價$368

【大班】

除咗傳統月餅之外，冰皮月餅都係一眾年輕人、小朋友嘅最愛！

如果你想試多幾款唔同口味嘅冰皮月餅，就一定要買以下呢兩款喇，𠵱家仲要有6折優惠，絕對比喺門市買更平啊！

冰皮迷你八寶月餅 (月餅禮劵) 特價$190 原價$310

冰皮玲瓏九星月餅 (月餅禮劵) 特價$232 原價$405

【Häagen-Dazs™】

今年中秋節Häagen-Dazs™就推出咗一系列新款雪糕月餅，其中一款「七星‧追月」以著名藝術家梵高嘅作品《星夜》作靈感，包裝加入藝術元素，絕對係殿堂級嘅送禮之選！

心‧繫月-雪糕月餅券【HKTVmall 網上獨家發售】特價$260 原價$348

七星‧追月-雪糕月餅券 特價$510 原價$688

溫馨小提示：以上月餅係以禮券形式發售，大家記得收到禮券後到各個指定兌換點換領番月餅喇！

月餅款式同牌子又點止咁少呢？小編只係挑選咗幾款同大家推薦，想知道仲有咩牌子做緊優惠？快啲上HKTVmall睇睇喇！留意番優惠期至9月13日，產品數量有限，售完即止㗎！

(產品資料以官方最新發佈為準)