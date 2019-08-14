《美食敢死隊 》試食六款淘寶杯麵！酸辣粉 螺螄粉 刀削麵都有！

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杯麵真係世界上最偉大嘅發明之一！杯麵嘅出現拯救咗唔少人渡過咗每一個饑餓到不要不要嘅夜晚。但係杯麵食嚟食去都係嗰幾款牌子，真係開始有啲食厭喇… 所以！今日小編幫大家喺淘寶上精挑細選咗6款辣辣杯麵，想知道邊款最好食？快啲拉落去睇睇喇！

1. 嗨吃家酸辣粉 ¥39.9 原箱6個

嗨吃家嘅酸辣粉可以話係小編食過最正宗嘅一款速食酸辣粉。首先，嗨吃家係調味料方面已經落足心思，細細一盒杯麵裡面竟然有6個調味料包。除咗基本嘅調味粉包，仲有辣椒油包、秘製麻油包、醋包、花生包同蔬菜包。嗨吃家嘅辣椒油真係令小編又驚又喜，酸辣味道十足而且仲好開胃，怕辣嘅朋友記得唔好落哂成包辣油啊！不過，呢款酸辣粉嘅麵同一般嘅酸辣粉稍稍唔同，佢係用較幼身嘅紅薯粉絲，口感Q彈有咬口，用熱水浸4-5分鐘就啱啱好食得喇！

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2. 今麥郎非油炸刀削寬麵(香辣牛肉味) ¥5

刀削麵嘅愛好者一定要試試今麥郎嘅呢款刀削寬杯麵喇！小編最怕就係食又硬又厚身嘅刀削麵，呢款刀削麵就完全冇呢個問題，事關佢嘅賣點就係麵身「中厚邊薄」，入口外滑內筋，所以佢既麵條質地軟硬度就啱啱好，唔會太硬或太軟。而且呢款刀削麵都係非油炸㗎，比一般經過油炸嘅公仔麵更健康，食完罪惡感都少啲啊！唯一美中不足之處就係湯底唔夠辣，對於重度嗜辣嘅小編嚟講就辣得唔夠過癮喇。

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3. 食族人酸辣粉 領券價¥49.9 原價¥59.9 原箱6個

食族人酸辣粉同樣都係小編私心推薦嘅一款。呢款酸辣粉嘅麵條都係比較幼身似粉絲，口感軟軟但唔爛。小編對於粉絲真係情有獨鍾，如果你都鐘意食粉絲又鐘意食辣，呢款酸辣粉絕唔會令你失望！而且呢個杯麵望落小小一個，但麵嘅份量卻唔少，食完真係飽腹感十足！唯一缺點係湯底比較油，唔建議大家飲湯喇。

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4. 食族人螺螄粉 ¥12.9

螺螄粉可以話係小編嘅摯愛，不過螺螄粉嘅味道就未必個個人都接受到。皆因螺螄粉中嘅酸荀係散發著一種獨特嘅味道，未食過嘅朋友可能會聞唔慣，但當你嘗試咗一啖就會默默愛上！而杯麵裝嘅螺螄粉小編都係第一次食咋，食族人螺螄粉嘅配料都畀得十分足，附有滿滿一大包嘅酸荀同酸豆角。味道方面當然比正宗嘅螺螄粉稍為遜色，但勝在方便快捷，比起要煮起碼10-15分鐘嘅袋裝螺螄粉，呢款杯麵裝只需要用熱水浸5-6分鐘就食得！未試過螺螄粉嘅朋友們不妨入手一個試試喇！

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5. 食族人私房牛肉麵 ¥11.9

食族人嘅呢款杯麵最值得一讚嘅地方就係佢嘅湯底！加入熱水後，一打開蓋就即刻聞到撲鼻而來嘅牛肉麵味，簡直係牛味沖天！而且，食族人喺配料方面都同樣落足心思，呢款牛肉面嘅蔬菜包裡面真係有牛肉粒㗎，仲有香菇、辣椒、芫莤，用熱水泡開之後，賣相真係好豐富。而麵條質地就係細細軟軟，食落口嘅口感比較似拉麵。

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6. 康師傅 乾拌酸菜牛肉麵 ¥38.9 8碗裝

康師傳呢個牌子相信大家都唔陌生，甚至可能好多人都食過佢嘅湯麵，但係康師傅嘅乾拌麵你地又試過未呢？今次試嘅就係酸菜牛肉乾拌麵，拌好之後香氣十足，令人忍唔住想快啲試一啖。可惜味道偏咸偏重，食咗幾啖已經想飲水，感覺湯麵版嘅康師傳比較出色。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)