【旅行不求人】新加坡五大必去景點推薦 適合自由行新手遊

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旅行形式五花八門，但講到最多人鍾意嘅相信都係無拘無束嘅自由行，唔單止可以規劃一個完全符合自己期望的行程，仲可以嚟一次有別其他人嘅深度旅遊！如果你已經厭倦咗千篇一律嘅跟團遊，打算嘗試自由行但又無從入手，不如就先揀一個合適嘅出遊地，小編今次就推薦你一個最適合自由行新手嘅旅遊地 —— 新加坡。

新加坡熱門景點集中，而且交通好方便，語言上又同香港人相通，對新手嚟講係十分容易上手，想知新加坡有咩嘢好玩，就繼續睇埋落去啦！

必去景點一：新加坡環球影城

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嚟到新加坡旅行，最最最唔可以錯過嘅必定就係全亞洲第二大嘅新加坡環球影城，其中某啲機動遊戲同角色更加係得新加坡先有架咋！鍾意刺激嘅朋友一定要試試呢個世界最高嘅「太空堡壘雙軌過山車」同埋以古埃及做主題嘅「木乃伊復仇過山車」。唔夠膽玩機動遊戲或者係帶住一家大細嘅朋友都唔使愁，園區入面亦都有尋寶奇兵、侏羅紀河流探險、天幕飛行、恐龍騎士等等造景逼真，又啱哂大人細路嘅遊樂設施。小編提提你，千祈唔好唔記得搵史力加、迷你兵同荒失失奇兵等嘅角色影番啲可愛嘅相留個念。

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必去景點二：新加坡夜間動物園

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如果夜晚無地方去，但又唔想隨便行行逛逛就結束一日，不如考慮下去新加坡嘅夜間動物園。大家可以坐住遊園車，喺冇圍欄嘅環境下，近距離咁觀察夜行動物嘅行蹤，而且由於微弱燈光，呢啲匿埋喺黑暗中嘅動物隨時一個唔覺意就喺你身邊現身，刺激感十足！除咗搭遊園車之外，大家仲可以以步行嘅形式去睇各種可愛的動物，係新加坡非常值得去嘅景點之一！

必去景點三：新加坡濱海灣花園＋OCBC 空中走廊

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各位喺石屎森林生活嘅香港人，相信平時都冇乜機會可以睇到植物，咁嘅話嚟濱海灣花園就啱哂喇！呢度有嚟自世界各地，包括地中海、高原、亞熱帶氣候嘅稀有植物同樹種，玻璃屋配搭埋瀑布水景同花，真係好似置身喺仙境入面，鍾意打卡嘅人絕對可以影番夠本！不得不提嘅仲有多棵 25-50 公尺高嘅超級樹，同入夜之後上演嘅超級樹燈光 show，建議大家可以揀黃昏的時候嚟，咁就可以同時欣賞到花園嘅日景同夜景。

必去景點四：新加坡科學館、IMAX穹頂電影院、貼近蝴蝶生態園



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新加坡係唔少親子旅行嘅出遊地，如果帶住小朋友，咁就可以嚟個科學館、IMAX穹頂電影院、蝴蝶生態園嘅三合一放電行程。科學館擁有超過 1000 個互動嘅裝置同獨立展覽，好玩程度不只淨係啱小朋友，大人都可以補一補自己嘅科學知識。動手做完科學實驗，跟住就可以去附近嘅IMAX穹頂電影院，喺高達 5 層樓嘅全天域屏幕睇一場超逼真嘅太空show，同去室內蝴蝶生態園近距睇蝴蝶，係一個無論好天定落雨都啱用嘅行程。

必去景點五：星耀樟宜頂樓星空花園

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旅程嚟到最尾，千祈唔好急急腳趕住走，記得要抽啲時間去埋位於樟宜機場頂樓嘅星空花園，花園2019年先開幕，但大家都已經對呢個景點讚口不絕。獨特嘅穹頂玻璃屋頂、以斜坡式設計嘅「森林谷Forest Valley」、世界最高室內瀑布「雨漩渦Rain Vortex」、加埋入夜後夢幻炫目嘅聲光show，絕對係大家打卡嘅熱門地點！睇完靚景同表演，有時間仲可以玩埋經過特別設計嘅長滑梯、迷宮同步行網等等，或者行下手信區，為你嘅新加坡之旅劃上完美句號！

旅程中嘅時間分秒必爭，如果想慳番排隊買飛嘅時間，就可以預先去 kkday 購買入場門票。

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(產品資料以最新官方發佈為準)