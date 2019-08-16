萬人聚會必備 遠達12公里戶外對講機 清晰無雜訊

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對講機嘅應用愈來愈廣泛，主要方便人可以方便地喺較遠嘅距離與同伴保持緊密聯繫，即時得知現場實況。好多行業例如餐廳﹑唱K嘅地方﹑酒店等等，都會用到對講機作即時通訊。今日就同大家介紹3款淘寶可以買到，實用又高性價比嘅對講機！

1. JIANGKE匠克M1 迷你對講機 ¥153

JIANGKE呢部迷你對講機只有大約一個打火機咁大！超級迷你輕巧，易於收藏。呢個對講機聲稱2公里內通話都冇問題，1樓到20樓嘅距離一樣可以應付到。

佢嘅降噪設計可以準確地判斷出語音通話同周圍雜音嘅分別，通過智能判斷從而降低噪音對通話質素嘅影響。設有快速應答呼喚功能，只要撳一個掣就可以傳送呼叫音畀對方。

配有掛耳式耳機裝置﹑充電線﹑轉插器，同埋掛繩，方便將對講機掛喺身上。有LCD顯示屏，可以睇到時間同剩餘電量等。

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+ 4 + 3 + 2

2. CHINOE中諾戶外對講機 一對¥127起 (原價¥336起)

CHINOE中諾呢款對講機有三個型號，分別係D008﹑D008A﹑D008B。當中D008B可以應用嘅距離最遠，如果喺地庫的話，對講機覆蓋嘅泛圍可達致-2到30層樓；係室外平地的話可達致1到40層樓。

CHINOE中諾對講機採用36MM動圈式驅動單元，喺嘈雜環境中都可以保持清晰通話。

落單選擇一部的話，就可享有買一送一優惠，以一部價錢買到兩部；若果要第3部的話只需要半價就可以買到(需與客服溝通)。

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+ 4 + 3 + 2

3. Wanhua萬華民用大功率對講機 一對¥105起

萬華對講機分別有四款型號，分別係A8經典版﹑A8﹑A8I﹑A8II。當中A8II功率最高，有12W；8800mAh；可待機5-7天；使用距離約7-12公里；重量約220g。

對講機更有手電筒功能，可作照明使用，方便黑暗環境使用。3有噪音級別顯示﹑電壓提示等。對講機使用鋰離子聚合物電池，支持大容量持續使用，亦能快速充電。

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+ 4 + 3 + 2

買番個對講機以備不時之需都好，同朋友行山嗰陣用又得，一齊揸車出去遊車河嗰陣用都得！

(產品資料以官方最新發佈為準)