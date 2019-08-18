《美食敢死隊 》抹茶迷必睇！高質淘寶抹茶零食 錯過就走寶啦！

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試食專員自認是一個抹茶迷，平時喜歡試食不同牌子的抹茶味零食，家裡的儲備零食總會見到有抹茶味零食的身影。如果同是抹茶迷的你就一定唔好錯過以下這篇試食介紹啦～

1. 抹小茶麻薯抹茶西餅 ¥39.9 (5款口味)

收到的時候包裝得很好，而且仲用冰袋袋著，打開包裝還是冰冰涼。麻薯西餅一盒內有5個西餅，分別是紅豆、蔓越莓乳酪、肉鬆豆沙、奶黃流心和肉鬆紅豆5款口味。聞落不是太有綠茶味，但咬下後感到十分驚喜。特別是肉鬆豆沙口味，肉鬆和豆沙咸咸甜甜的味道，再配上淡淡的抹茶味，味道搭配得很好。雖然抹茶味不太濃，但都能食得出，而且不會蓋過肉鬆和豆沙的味道，反而襯托得更好。

西餅內還夾著麻薯，試食專員覺得麻薯不太出色，沒有煙韌的口感。肉鬆紅豆和肉鬆豆沙味道相似，多了紅豆蓉的沙沙的口感。其他幾款口味都不錯。整體來說味道搭救了口感，用微波爐加熱一下再食可能會好一點。但保質期只有8天，集運到港時記得要預足夠時間啊。

抹茶味濃郁 ★★☆☆☆

口味 ★★★★☆

口感 ★★★☆☆

性價比 ★★☆☆☆

回購率 ★★★★☆

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+ 2

2. 抹小茶奶黃流心蛋黃酥 ¥32.9(3個)

試食專員是沖著相片內的流心奶黃將這款零食放入了購物車內的。收貨的時候是有冰袋包著，包裝十分好。一收到忍不住就即刻開箱試食。有少少失望是中間的奶黃並沒有好似賣家相片一樣是流心的。如果想有流心的效果就要用微波爐加熱啦。蛋黃酥外層酥皮口感是酥化的不過不失，中間的流心奶黃沒有什麼蛋黃味，配著抹茶味的酥皮一起食中和了奶黃的甜味，不會過膩。平均下來每一個蛋黃酥要¥11，小編感覺性價比不太高。保質期只有10天，集運都要記得預留足夠時間啊。

抹茶味濃郁 ★☆☆☆☆

口味 ★★☆☆☆

口感 ★★☆☆☆

性價比 ★☆☆☆☆

回購率 ★☆☆☆☆

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3. 關茶抹茶夾心朱古力 (草莓、榴蓮、凍亁豆腐) 領券價¥49 原價¥59

關茶的夾心朱古力還有咖啡豆、夏威夷果仁等其他口味，今次揀選了好評極高的草莓、榴蓮、凍亁豆腐三款口味。一開始對凍亁豆腐口味抱著中伏的心情，但卻是意料之外的好味道。豆腐朱古力好似骰仔大細，每粒上面都包著抹茶粉。入口首先會食到濃郁的抹茶苦苦的味道再配上抹茶朱古力的甜味，很好的中和了。凍乾豆腐口感不是軟綿綿反而是脆的，所以這款豆腐朱古力是要咬著吃。亁豆腐有十分濃郁的豆香味，令到味道從抹茶朱古力轉換到豆腐香味而兩種味道再很好的融合在一起，口味十分獨特而且豐富，試食專員一試愛上！

抹茶草莓朱古力是整粒草莓亁外層包著厚厚的抹茶朱古力，抹茶朱古力的甘甜中又帶有草莓亁的酸甜，味道同口感都十分好。

抹茶榴蓮朱古力又是一個令我驚訝原來抹茶和榴蓮是如此夾的零食！榴蓮味道十分濃郁，愛吃榴蓮的朋友必試！這3款中抹茶味最濃郁的是凍乾豆腐，不過3款抹茶夾心朱古力味道都十分不錯，令試食專員想買齊其他口味試食！

抹茶味濃郁 ★★★☆☆

口味 ★★★★☆

口感 ★★★☆☆

性價比 ★★★☆☆

回購率 ★★★★★

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+ 5 + 4 + 3

4. 莎布蕾職人爆漿曲奇 抹茶味 ¥22.8(2包)

曲奇的內餡是流心抹茶醬所以取名爆漿曲奇，十分吸引人購買！曲奇十分酥化，有淡淡的抹茶味道。但是口感比較松散，咬落好容易就碎了，內餡的流心抹茶醬比較甜，雖然食得出抹茶的味道但是因為過甜原因令曲奇食落較膩。總的來說是普通的好吃，沒有太大的驚喜，勝在價錢實惠。

抹茶味濃郁 ★★☆☆☆

口味 ★★☆☆☆

口感 ★☆☆☆☆

性價比 ★★★☆☆

回購率 ★★☆☆☆

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5. 歐客家蔓越莓抹茶曲奇 領券價¥14.9 原價¥16.9(買2送1)

曲奇十分酥化有淡淡的牛油味，中間夾著蔓越莓亁，剛好蔓越莓的酸甜口味減低了曲奇的油膩感。不過抹茶味十分淡幾乎感覺不到，令試食專員大失所望。整塊曲奇的口味都比較淡不是太濃，感覺比較健康。吃多幾塊都不會感覺很膩。包裝是真空包裝而且還是保鮮密封袋，吃不完可以密封保存不會漏氣，十分細心。提提大家曲奇食用有效期只有45天，收到後要盡快吃完呀~

抹茶味濃郁 ★☆☆☆☆

口味 ★★☆☆☆

口感 ★☆☆☆☆

性價比 ★★★☆☆

回購率 ★☆☆☆☆

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試食專員搜羅這些零食時都做了一些功課見到抹小茶這間淘寶店很多人推，可以說是淘寶上賣抹茶零食的網紅店。經過試食其中最具代表性的零食都覺得十分不錯，有機會會繼續把其他零食都試一遍。下次遇到其他新奇有趣又好吃的零食會繼續推介給大家！

(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)