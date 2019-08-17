LVMH集團旗下品牌SEPHORA即將登陸香港 中環IFC Mall開設實體店

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SEPHORA即將登陸香港，將於中環IFC Mall 1073-75 號鋪位開設實體店，正式攻打香港市場。SEPHORA全球擁有過千間門店，早在2005年4月在中國上海開設首家分店，主要銷售化妝產品。

SEPHORA屬全球最大法國奢侈品牌集團LVMH旗下品牌。其實早於10年前SEPHORA已曾在香港開設實體店，當時租用的舖位位於旺角荷李活商業中心。可惜當時美妝市場還未發光發亮，亦欠缺良好營銷方法，不出兩年實體店就宣佈結業。

多年後SEPHORA捲土重來，消息傳出SEPHORA將於本年度第三季在中環IFC mall開業！消息指店舖面積約4千呎，月租估計約200萬元。



SEPHORA出售超過30個名牌化妝產品，包括Too Faced、Burberry及Fenty Beauty等。型格及高檔的品牌形像一直吸引不少具消費力的女生，貴價品牌效應亦建立了大眾對其產品的信賴。一早成熟的平台型電子商務平台，在港開設實體店鋪無疑更有助品牌宣傳及進一步提升消費者信心。

現階段在SEPHORA網上平台買滿$299元免費送貨，亦有部份產品低至5折。同時SEPHORA亦設有男士專區，專門服務喜愛打扮的男性市場。

(以上資料以官方最新發佈為準)