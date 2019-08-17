LVMH集團旗下品牌SEPHORA即將登陸香港 中環IFC Mall開設實體店

網購攻略
網購攻略
撰文：
最後更新日期：

SEPHORA即將登陸香港，將於中環IFC Mall 1073-75 號鋪位開設實體店，正式攻打香港市場。SEPHORA全球擁有過千間門店，早在2005年4月在中國上海開設首家分店，主要銷售化妝產品。

SEPHORA全球最大法國奢侈品牌集團LVMH旗下品牌。其實早於10年前SEPHORA已曾在香港開設實體店，當時租用的舖位位於旺角荷李活商業中心。可惜當時美妝市場還未發光發亮，亦欠缺良好營銷方法，不出兩年實體店就宣佈結業。

多年後SEPHORA捲土重來，消息傳出SEPHORA將於本年度第三季在中環IFC mall開業！消息指店舖面積約4千呎，月租估計約200萬元。

SEPHORA出售超過30個名牌化妝產品，包括Too Faced、Burberry及Fenty Beauty等。型格及高檔的品牌形像一直吸引不少具消費力的女生，貴價品牌效應亦建立了大眾對其產品的信賴。一早成熟的平台型電子商務平台，在港開設實體店鋪無疑更有助品牌宣傳及進一步提升消費者信心。

現階段在SEPHORA網上平台買滿$299元免費送貨，亦有部份產品低至5折。同時SEPHORA亦設有男士專區，專門服務喜愛打扮的男性市場。

(以上資料以官方最新發佈為準)

NIKE.COM 五週年慶 買滿2件指定貨品即享全單85折 運費全免！
Casio 經典男女裝手錶85折！最平$663入手 復古撞色襯衫一流
SHEIN限時優惠 買滿$699即減$100 買滿3件即享4折 買得多慳得越多
Amika人氣美髮用品 網上專門店 減價貨品抵過門市買！
Strawberrynet草莓網 全埸美妝品促銷大減價 全單額外8折優惠！
一個網站買齊日韓歐美彩妝護膚品？小編為你介紹COSME-DE.COM！
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。