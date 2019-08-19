熊大兔兔陪你做運動 學生必入手超可愛 Line Friends 髮帶防曬帽

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身為時尚女生，當然要時時刻刻都 keep 住完美嘅造型，就算係學生都絕無例外！新學年又到，各位學生除咗要買定新袋新文具，當然都唔少得要入手番啲可愛又實用嘅運動服飾啦。運動品牌 Keep 最近就同 LINE FRIENDS 聯乘，推出咗多款印有熊大、兔兔、莎莉嘅髮帶同防曬帽，設計非常可愛，學生們同運動女生仲唔快啲入手，同 LINE FRIENDS 一齊做運動！

Keep X LINE FRIENDS 跑步運動瑜伽吸汗寬髮帶 ¥47

做運動最狼狽嘅時刻必定係出汗後成個頭亂哂，髮絲痴哂喺臉上，唔舒服之餘更加係冇晒形象，呢個時候 Keep X LINE FRIENDS 嘅髮帶就幫到你喇！髮帶用咗竹炭纖維製造，彈性同透氣性高，唔單止可以固定頭髮，仲可以有效吸走汗水。重點係髮帶印上咗熊大、兔兔同莎莉嘅可愛大頭，同時兼顧到實用性同造型！

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Keep X LINE FRIENDS 冷感吸汗運動毛巾 ¥78

運動裝備入面最唔少得嘅一定就係毛巾，呢條 LINE FRIENDS 冷感吸汗運動毛巾用咗日本進口嘅冷感紗線，質地摸上去十分順滑，當毛巾吸收水分或者汗水後，就會即時變得冰涼，做運動做到熱辣辣嘅時候就啱哂喇，立即降溫！毛巾總共有 6 個款式，摺埋後可以放入附送嘅袋仔入面收納好，拎出拎入都十分方便。

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Keep X LINE FRIENDS 透氣吸汗可摺疊防曬帽 ¥77

最近天氣又熱又焗，喺陽光之下做運動一個唔覺意就會曬到中暑兼黑蚊蚊，如果有頂帽幫幫手就唔使驚喇！呢款 LINE FRIENDS 防曬帽用咗空頂設計，就算長時間戴住都唔怕焗，遮到太陽嘅同時亦可以幫助散熱，加上佢可以隨意摺疊，無論係平時做運動、行山定帶去旅行都一樣咁方便易攜。防曬帽有成 6 個款式，而且帽帶有彈性，不限頭圍大細都戴到，襯成一套姊妹裝做運動仲唔搶哂鏡！

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(產品資料以官方最新發佈為準)