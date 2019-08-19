Clockenflap 2019 撲飛要趁早！早鳥優惠去到 8 月 21 就冇！

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音樂界盛事 Clockenflap 一年一度再次回歸，於今年 11 月 22 至 24 號一連 3 日喺中環海濱活動空間舉行，早前大會已經公布咗首輪表演陣容兼票價詳情，不過相信演出時間表一日未確定，樂迷們一日都仲會心大心細唔知去唔去好。趁𠵱家門票做緊早鳥優惠，樂迷們不妨考慮一下狠心入手，𠵱家就等小編話埋你知點樣買飛，做好準備！

早鳥優惠 85折入手各日門票

Clockenflap 每年都會做早鳥優惠，價錢會係即場門票嘅 85 折，而當中 3 日嘅門票又會比單日嘅門票更抵玩，可以聽盡中外樂團歌手之餘，亦有更多時間睇埋其他藝術演出、電影播放等等。 詳細價錢大家可以撳入去睇下，撲飛記得趁早，皆因早鳥優惠去到 8 月 21 就冇！

買飛可以邊度買？

想買Clockenflap 嘅飛有兩個途徑，最方便係上官網買，另外亦都可以喺 Clockenflap 舉辦期間親身去到現場買飛。如果喺官網買飛嘅朋友可以跟住下面幾個步驟：

Step 1：進入 Clockenflap 官網，按右上角「買飛呢邊」或直接進入 ticketflap 網站

Step 2：揀好你想買嘅門票，按購買後填寫正確嘅個人全名

Step 3：註冊成為 ticketflap 會員

Step 4：輸入信用卡資料，完成付款過程

Step 5：最後會收到入場嘅 QR Code，到時喺現場就可以憑 QR Code 入場喇！



成個購票嘅過程只有10分鐘，超時嘅話就要重新由選擇門票開始再買過㗎喇！至於音樂節嘅演出陣容同最新時間表就可以入官網睇番：

👉 https://www.clockenflap.com/👈

(以上資料以官方最新發佈為準)