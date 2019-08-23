NIKE.COM五週年慶 嚴選10款必入手減價鞋款衫款 仲有額外85折優惠

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NIKE.COM網上商店踏入5歲喇！為慶祝官網成立5週年，NIKE.COM推出優惠活動答謝粉絲們一直以嚟嘅支持。𠵱家只要買滿2件或以上指定商品，埋單時輸入優惠碼【5THANNIV】，即可享有額外全單85折優惠，訂單一律免運費。

五週年優惠商品超過500件，大量減價商品低至五折，如選購已有折扣嘅商品，埋單時輸入優惠碼【5THANNIV】後仲可以享有折上折優惠！小編為大家嚴選咗10款最抵買嘅減價男女鞋款、童裝鞋款、衫款，留意番全部商品數量有限，隨時售罄，大家想要趁低價入手的話就要快喇！

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1. NIKE EPIC REACT FLYKNIT 2 女子跑步鞋 原價HK$1,299 現特價HK$909

Nike Epic React Flyknit 2 跑步鞋採用耐穿嘅Nike React 技術，鞋底非常柔軟，着住佢行街跑步都唔怕攰。

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2. NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT 3 女子運動鞋 原價HK$1,599 現特價HK$1,279

Nike Air VaporMax Flyknit 3 特別之處在於鞋底嘅設計，而且布料舒適又透氣。

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3. NIKE M2K TEKNO SP 男子運動鞋 原價HK$899 現特價HK$629

Nike M2K Tekno SP呢對「老爹鞋」鞋款啱晒至潮嘅你，鞋底厚底設計，着完仲有增高效果！

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4. NIKE SPORTSWEAR 男子梭織外套 原價HK$699 現特價HK$489

Nike Sportswear 外套採用 Swoosh 設計，顏色以灰色同白色為主，下身無論着黑色褲定牛仔褲都襯得到，非常百搭！

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5. NIKE SPORTSWEAR (TOKYO) 男子長袖運動衫 原價HK$1,299 現特價HK$779

呢件長袖運動衫嘅設計以日本東京作主題，上面印有富士山圖案，非常搶眼。

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6. JORDAN 23 ENGINEERED Lightweight 男子訓練上衣 原價HK$749 現特價HK$519

呢款黑色運動外套簡單易襯又百搭。而且質地輕巧輕薄，方便收納！

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7. NIKE SPORTSWEAR Mesh 女子外套 原價HK$649 現特價HK$449

呢款外套剪裁寬鬆，利用紅色配淡象牙白色做撞色設計，復古感十足！

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8. NIKE ALPHA 女子高度支撐運動內衣 原價HK$329 現特價HK$229

Nike Alpha 以高度承托及貼身設計為特色，就算做劇烈運動都有足夠承托力。鍾意做運動嘅姊妹們，係時候趁減價入手喇！

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9. NIKE HUARACHE E.D.G.E. TXT BP 幼童運動童鞋 原價HK$569 現特價HK$449

NIKE.COM連童裝鞋都做緊減價啊！Nike Huarache E.D.G.E. TXT BP設計以彈性物料包裹雙足，着住舒適之餘又前衛。

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10. NIKE FREE RN 5.0 (TDV) 嬰童運動童鞋 原價HK$469 現特價HK$319

Nike Free RN 5.0 (TDV)耐穿而且係魔術貼設計，唔需要綁鞋帶，更加方便穿脫。留意番呢款鞋型偏細，記得要揀大半個碼喔！

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溫馨小提示：85折優惠碼活動只適用於標有「適用於8.16-8.29 NIKE.COM歡慶5週年活動」的產品喔！

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(產品及活動資料以官方最新發佈為準)