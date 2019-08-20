天貓官方旗艦店限時大減價 各大品牌秋冬精選貨品滿¥300減¥30

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淘竇天貓又有減價活動益大家喇！今次主題係「秋冬新風尚」，當中有各大品牌嘅天貓官方旗艦店都有減價活動，唔單止服飾，手袋﹑飾物﹑鞋等等，乜都有得揀有得平！立即睇吓有咩抵買啦！

👜Charles & Keith 限時優惠 減價再9折！

優惠只限8月21日0:00至2:00期間，所以一定要鬥快搶喇！以下兩款手袋都係小編私心推薦的～

1. CHARLES&KEITH CK2-30270052 簡約時尚單肩袋 活動限時價¥359 (原價¥499)

呢個手提袋返工一流，因為佢嘅容量都幾大，放埋水樽同遮都得，十分實用。分別有奶白色﹑粉紅色﹑豆沙色，三隻顏色可以揀。小編個人最欣賞奶白色，易襯又優雅。

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+ 4 + 3 + 2

2. CHARLES＆KEITH CK2-50780528 手提單肩手袋 活動限時價¥395 (原價¥539)

呢個袋睇落就比較迷你，方便去街放吓銀包電話化妝品。有象牙色﹑粉紅色﹑橄欖綠色，三隻顏色。象牙色都幾靚！

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+ 3 + 2

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👟Dr.Martens 精選鞋款低至4折 領券再減！

優惠只限8月21日至8月23日期間。

Dr.Martens2976經典光面短靴(男女同款) 活動限時價¥1369 (原價¥1499)

Dr. Martens呢對短靴相信都十分經典，當時一出簡直係風靡一時，𠵱家一到秋季又會拎番出嚟着。而短靴可以話一個鞋櫃入而一定要有嘅item，襯條長裙啱晒。仲未有一對嘅你快啲趁呢個時候入手啦。

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Dr.Martens仲有好多其他鞋款都有節日減價優惠，唔詳細一一同大家介紹喇，快啲撳入去睇吓啦！

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1. GU官方旗艦店

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2. PULL＆BEAR官方旗艦店

最新貨品7折起！

滿¥199減¥10；滿¥299減¥20；滿¥399減¥40；滿¥499減¥60！

3. MONKI官方旗艦店

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(產品及活動資料以官方最新發佈為準)