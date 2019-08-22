卓悅官網夏末大減價　3D 面膜最平 2 折 Valentino香水半價！

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卓悅每年都會做 summer sale，不過未必人人都有時間親身去門市入貨，咁你又知唔知上官網買都一樣享有優惠呢？卓悅官網由即日起至 8 月 28 日推出盤點瘋狂勁減，大量護膚品、化妝品、日用品都做緊折扣，面膜最平 2 折，香水亦有半價，而買指定貨品時輸入優惠碼「CUTSALE」仲有折上折優惠！

Medi Angel 八肽雙重緊緻面頸膜 HK$128（原價HK$634）



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呢款面膜以 3D 立體剪裁設計，除咗緊貼臉部肌膚減淡皺紋，同時就連頸部嘅皮膚都照顧埋，可以提升輪廓，而內含嘅專利配方 SYN®-COLL 就可以減輕侵害物的傷害，夏天囤定幾盒就啱啦！

Cle De Peau 肌膚之鑰 鑽光粉底液#I10 HK$753（原價HK$1078）

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貴婦品牌 Cle De Peau 一件產品閒閒地都要過千，今次 $800 都唔使就入到手喇！呢款粉底液保濕力強，內含嘅亮肌複合物可以折射光線，提升成個妝容嘅立體感同光澤感，而色號 #I10係屬於比較白嘅顏色，白肌姊妹可以考慮一下！

Valentino Blush 女士香水 HK$500（原價HK$1072）

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Valentino 嘅 Blush 香水由調香師 Alexis Dadier 打造，以橙花及果仁糖做主調，香氣清新得嚟又帶點甜美嘅感覺，充滿夏日氣息，趁𠵱家半價仲唔快啲入手！

Lancome Hydra Zen 舒緩抗壓保濕乳霜 HK$478（原價HK$654.5）

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Lancome 嘅呢款面霜適合所有肌膚，就連敏感肌都可使用，除咗可以深層、即時同持續咁滋潤肌膚，同時亦都加添咗各種有效鎮靜抗壓嘅成分。

Melvita 有機花粹眼部卸妝水 HK$148（原價HK$210）

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Melvita 以有機出名，呢款眼部卸妝水就以 99% 天然成份，37% 有機成份製成，無香料而且唔油膩，可以溫和咁卸除防水眼妝之餘，其中有機蓖麻油同橄欖角鯊烯嘅成分更加有助強化埋睫毛！



官網仲有更加多優惠貨品，各位姊妹睇啱就去大手掃貨喇！

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(產品資料以官方最新發佈為準)