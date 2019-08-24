iHerb盛惠酬賓！運費一口價$4美金 或訂單買滿$40美金即免運費

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iHerb 於1996年喺美國加州成立，係屬於一站式嘅天然健康營養品網上商店，網店上有超過30000種天然產品，主要售賣各式各樣嘅母嬰產品、保健食品、運動營養品、天然美容化妝品、寵物用品等等。喺iHerb上面你哋可以買到全球市場上最暢售嘅品牌商品，全部保證正貨而且價錢優惠！

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未用過iHerb買嘢嘅朋友唔使怕，就等小編手把手教大家點Shopping，即刻跟住以下步驟喇！

Step 1：按此連結前往iHerb網上商店

Step 2：瀏覽並選購心水貨品

Step 3：將心水貨品加入購物車

Step 4：按右上角購物車圖案前往購物車，然後按「前往結帳」

Step 5：創建iHerb帳戶或以Facebook、Google帳號同步登錄

Step 6：填寫正確收件地址

Step 7：選擇付款方式並填寫信用卡資料，然後按「繼續」就能成功付款！

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iherb網站截圖

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