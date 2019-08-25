MyDress夏末優惠！買滿2件95折 3件起額外92折 (性感內衣低至$59)

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MyDress一年一度夏末出清終於到喇！𠵱家絕對喺大買特買嘅好時機，皆因大量衫款、鞋款、泳衣、內衣、配飾通通都做緊大促銷，優惠低至3折，大量靚衫價錢低至HK$99以下。更重要係折上折優惠！買滿2件指定商品額外可享有全單95折，買夠3件以上額外再92折！

MyDress網上商店由香港人於2003年創立，至今已經引入咗超過200個時尚品牌，當中仲有唔少MyDress獨家代理嘅日、韓、台時裝品牌，例如韓國品牌CHUU、CHERRYKOKO、AIN等等。除咗時裝以外，內衣都係MyDress熱賣嘅商品之一。

MyDress內衣款式眾多，絕對滿足到唔同姊妹們對內衣嘅需求。無論係無鋼圈內衣、聚攏防擴內衣、防下垂內衣等都一應俱全。𠵱家喺MyDress買指定內衣套裝即享買2送1優惠！眾所周之內衣係屬於消耗品，定期都要更換，各位姊妹們真係要趁優惠期間入手多幾套啊！

內衣套裝買2送1！(MyDress截圖)

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(產品及活動資料以官方最新發佈為準)